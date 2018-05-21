中市府辦逢甲南側道路拓寬說明會 民眾拉布條抗議

2018年05月21日 15:17 中時 盧金足

台中市府21日舉行拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米說明會，當地居民高舉白布條抗議，憂心影響住宅安寧，藉消防救難之名圖利商圈，都發局強調，該案已納入台中市都市計畫通盤檢討，並獲內政部審議通過，都市計畫均以公益為前提，並遵循都市計畫法規定，辦理各項法定程序，絕無黑箱作業，拓寬後強化當地與水湳智慧城的交通，並強化防災能量。

市府表示，受理逢甲商店街管理委員會陳情，並在地主逢甲大學同意提供土地下，將拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米，該案已通過內政部審議，市府都發局依法公告「再公開展覽」30天，今天舉辦西屯區說明會，邀請鵬程里辦公室、社區發展協會及大鵬新城社區管委會等相關單位參加。

大鵬新城居民抗議，該都市計畫爭議，在於大鵬新城南側道路，目前僅與大鵬新城救災有關，該路現屬人行道，除緊急救災狀況外車輛不得進入，若大鵬新城南側道路由8米拓寬為10米道路，必然開放車輛通行，排擠大鵬新城南側道路原有救災功能，影響大鵬新城1286戶居民人身安全。

都發局強調，逢甲商圈為中部地區知名觀光夜市且周圍住戶密集，過去逢甲商店街管理委員會，就向市府多次陳情為消防急救、人潮疏散、交通安全及治安等維護需求，因此宜將逢甲大學南側8米計畫道路，拓寬為10米並開放人車通行。

「基於消防急救、人潮疏散等因素，必須拓寬為10米！」市府表示，經努力協調，逢甲大學願意提供拓寬2米的用地，將有助於改善消防急救機能及紓解當地交通。

(中時 )