睽違40年 「原床泡澡」讓阿梅姐重溫洗熱水澡的幸福

翻爆圖說：創世高雄分會到阿梅姐家中進行「原床泡澡」服務，讓她睽違40年，終於能洗個舒服的熱水澡。（柯宗緯攝）

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高雄65歲「阿梅姐」20歲時，不慎跌下樓梯造成全身癱瘓、常年臥床，胞妹擔起照顧重責，為她終身未婚，但隨著年紀增長、體力漸衰，只好用擦澡取代沐浴，近日獲悉創世基金會提供免費「原床泡澡」服務，立即提出申請，如願讓姊姊洗個舒服的熱水澡。

日前創世基金會高雄分會到宅服務團隊來到阿梅姐家 ，妹妹一臉不可思議直問：「今天要泡澡了？姐姐真的能在床上泡澡？」而姐妹倆的眼神也跟著護理師、義工團團轉，從鋪床、接水、測水溫，仔細地詢問每一個細節。

當水注入的那瞬間，姐姐激動發出聲音。睽違了40年的熱水澡，再次感受到水流碰觸身體的感覺，空氣中瀰漫著肥皂的香味，一旁妹妹認真地學習原床泡澡方法，她說希望學會後，也可常幫姐姐泡澡。

創世表示，目前全台20處提供到宅服務，深入各鄉里及偏遠山區，截至今年第1季，服務達2083人。高雄分會目前服務147個植物人及失能臥床老人家庭，除2位護理師外，到宅義工只有時間不定的9人。

創世也坦言，在人力不足狀況下，無法擴大服務廣度與增加頻率，而個案在單一的照顧環境，缺乏大腦刺激，更易造成身體衰退。隨著夏天腳步接近，泡澡更是重要，因此歡迎民眾加入培訓課程，撥出幾小時，加入義工行列。

(中時 )

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