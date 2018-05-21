遺失台鐵、高鐵票 尋回後可退費8成

2018年05月21日 15:21 中時 楊騰凱

行政院消保處今日表示，交通部新訂《鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項》，旅客遺失台鐵、高鐵車票，若事後尋回，只要確認車票未經使用，可於搭乘日期1年內退費，最高可退原票價8成，新制待交通部公告後，即可上路。

消保處表示，細讀《鐵路法》及《鐵路運送規則》後發現，即便有退票、運送遲延等事項的規範，但仍舊缺了「車票遺失應如何處理」的規定，因此當旅客發生車票的遺失的情形時，就算後來找回車票，也只能自己認賠。

消保處指出，本事項規定，旅客遺失記名車票時，可辦理掛失及退費或補發車票；遺失無記名車票時，需先向鐵路機構報備後，再購買同日、同起訖區間車票才能乘車，事後尋回車票時，只要經台鐵、高鐵查明該票未經使用，或未完成旅程，旅客即能於原乘車日起算1年內，向台鐵、高鐵請求退款，最高可以退8成。

消保處表示，在車票變更方面，旅客持有未經查驗的車票，經台鐵、高鐵同意後，可變更搭乘日期、班次或車種，而且第一次免收變更手續費。若旅客要退票，則應於車票有效期限內辦理，並支付手續費。

消保處指出，運送發生遲延時，台鐵、高鐵應即時將遲延事由通報給旅客，並於車站及列車上透過廣播等方式顯示，同時，有應對旅客負遲延賠償責任，另外，值得注意的是，本事項規範對象目前並不包括捷運及輕軌。

消保處表示，雖然按照規範，遺失車票最高可退費8成，但詳細退費比例仍待台鐵、高鐵自行訂定，也因為8成是參考日本法令規範而來，因此消保處有信心，台鐵和高鐵會照8成來退費。

(中時 )