40台車集體卡沙灘 車友義務救援

40台車前往南澳沙灘車聚，不幸齊陷沙灘。(翻攝 臉書Mondeo 車友會 Mondeo motor club MMC)

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中時電子報
南澳海灘風景優美，吸引車友前來一探究竟。(翻攝 Google Map)

日前有subalu車友前往宜蘭縣南澳鄉的神秘海灘舉辦車聚，疑似因為路況不熟，總共將近40台的車子全卡在沙灘上動彈不得，車友出動人情救援才讓車子拖離海平面，免於滅頂危機。臉書上網友也出面說明，「救援過程全都是義務免費，完全沒有收費，這些人收多少了！」。

正逢漲潮車主求最立即時間，推車上安全帶。(翻攝 臉書Mondeo 車友會 Mondeo motor club MMC)

「今天海蝕洞的車況真是嚴重，迢(台語：陷)了數十台…..後面還有30幾台迢車，目前這台已經第39台了！」。幫忙救援的車友，形容了一群車子在沙灘上的慘況。

從車友救援的拍攝畫面中只見大量休旅車全都卡在沙灘上，遠處還有人圖手推著車子，而且海水還因漲潮逐漸要吞噬車子，而最靠近海岸的白色車子底盤似乎就要進入海中，熱心民眾在岸邊趕緊用車拉車的方式，將它從海水中救出，全程也被民眾記錄下來。

車有接獲通知前往救援，以車拉車。(翻攝 臉書Mondeo 車友會 Mondeo motor club MMC)
車友看見留言，救援有收費大喊絕對義務。(翻攝 臉書Mondeo 車友會 Mondeo motor club MMC)

而宜蘭南澳海邊有長片沙灘是許多車友喜歡前往觀景、拍攝照片、的地方，但因為地崎嶇且多沙地，還是呼籲民眾不熟悉的地方還是先做好審慎評估，以免發生意外。

(中時電子報)

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