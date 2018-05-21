522國際生物多樣性日！復育烏來杜鵑好美麗

2018年05月21日 15:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護我們生態、讓地球更美麗！為保護和維持生物多樣性的永續利用，聯合國將每年5月22日訂為國際生物多樣性日(International Day for Biological Diversity)，原生植物保育及復育向來是農業局努力的目標，對照今(2018)年4月特有生物研究保育中心發表《2017台灣維管束植物紅皮書名錄》，更凸顯新北市境內烏來杜鵑(野外滅絕等級)、豔紅鹿子百合(國家極危等級)復育工作的必要性與重要性。

烏來杜鵑分布侷限於北勢溪沿岸，因翡翠水庫興建將其棲地全數淹沒，致使其於野外全數滅絕，現今可看到的皆為人為繁殖復育植栽，隨著扦插技術成熟及穩定，農業局近年更進一步致力以種子復育烏來杜鵑實生苗，預計於今年果莢成熟後邀請嘉義大學林瑞進助理教授至石碇高中及小格頭苗圃進行技術指導，採集當地種子於現地培育，建立北部復育基地，以期透過增加種內基因歧異度提升野地存活率。

艷紅鹿子百合主要分布於新北市平溪區，早期因花形特殊美麗、經濟價值高遭受嚴重的採集壓力，近年則大雨、大旱等極端氣候出現頻度增加，對棲地造成不可逆的破壞，使其面臨嚴重的生存危機，農業局推動復育工作，除了尋找原生野地栽植外，更著重於促進在地參與，由最初的配苗種植，至今平溪紫東及嶺腳社區已可自行嘗試採莢繁殖。

農業局表示，不論是植物或動物，目前生物多樣性的減退很大程度上是人類活動的結果，雖已透過各種方式努力的去彌補，然據聯合國統計，全球不可持續的資源耗費已超過地球生物承載力的20%，使生物多樣性的喪失仍在持續。為此，從直接的糧食及能源供給，以至藥物、藝術、遊憩，甚至是氣候調節等功能，如何讓民眾更有感生物多樣性與生活的息息相關，進而關心及落實保育行動，便顯得更加迫切與重要。

為提供民眾更多接近這些珍貴原生植物與親近土地的機會，農業局每年都會配合時令舉辦多場農遊體驗活動，相關內容及活動資訊可至農業局網站或「來去農家DO一日」網路平台查詢，亦歡迎民眾加入「新北市綠色生活館」粉絲團，隨時掌握生態農業及綠色生活的即時新知！

(中時電子報)