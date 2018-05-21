一箭「三」鵰！ 警辦毒品擊破3層上游

署長陳家欽（左四）頒發慰問金給三民一分局警員。（柯宗緯翻攝）

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警方查獲安毒。（柯宗緯翻攝）

「雄」警蓋勇！高市三民一分局日前查獲一起毒品案，原本看似一樁小案，卻在承辦員警鍥而不捨下，在48小時內不眠不休努力，向上溯源逮獲3層上游毒販，並查扣安毒、搖頭丸、G水等約百萬元毒品，今（21）日警政署長陳家欽南下參加會議，特地抽空到分局勉勵辛苦的員警，感謝為打擊毒犯不遺餘力。

這起事件起源於5月1日，當天三民派出所警員潘昱均在飯店查獲22歲孫姓男子吸食、持有毒品安非他命1包(毛重2.0公克)，三民一分局偵查隊長許志雄獲悉案情後，火速組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官許育銓指揮偵辦，積極查緝上游販毒者。

警方埋伏10多小時層層攻破，3層毒品犯罪網絡，一舉將29歲方嫌、26歲沈嫌、24歲程嫌逮捕歸案。3嫌到案坦言不會販毒，警方共查扣二級毒品安非他命(毛重998.09公克)、大麻(毛重87.8公克)、韓MDMA成分咖啡包(毛重217.52公克)、三級毒品K他命(毛重57.8公克)、梅錠毛重(8.45公克)、搖頭丸(毛重16.71公克)、G水40瓶(含瓶毛重2800.5公克)。

警政署長陳家欽獲知後，今日南下高雄參加安居專案會議時間，到分局頒贈慰問金，由這次首功人員三民所警員潘育均代表接受，並在派出所舉辦座談會，慰勉第一線派出所員警。從警近5年的潘育均表示，此次勤務48小時都沒有闔眼十分疲憊，但能成功向上瓦解毒犯，讓他覺得再累再辛苦總有代價。

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(中時 )

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