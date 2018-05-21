商場試營運期間 租14格公有車位惹議

2018年05月21日 15:45 中時 徐養齡

新竹市大魯閣湳雅廣場試營運進入第2周，周末竟在公有停車格放三角錐禁停，引起民眾反彈。（徐養齡翻攝）

新竹市大魯閣湳雅廣場目前仍在試營運期間，卻已突顯出周邊巷弄無法消化大量車潮的問題。（徐養齡攝）

正值試營運期間的新竹市大魯閣湳雅廣場，2周來吸引大批人車潮，業者罕見租借商場旁14個公有停車格，使苦無車位的民眾議論紛紛，市府指停車動線仍在研議中，絕非公器私用，此舉是兩害取其輕的辦法。

市議員余邦彥21日在議會單位業務質詢時，指大魯閣湳雅廣場還未正式開幕，竟光明正大將湳雅街上14格停車格放上三角錐，不准車輛停放，令人質疑此舉正當性，對於要來周邊商家消費的民眾，也造成停車上的不便。

市府交通處解釋，湳雅街車流量原本就不小，如今大魯閣及加上隔壁大潤發帶來更大的交通流量，市府以不影響平日車輛停放權益的考量下，同意在周末2天以租借方式將車位供大魯閣使用，避免影響進出大魯閣停車場動線，周間則恢復給一般車輛停放。

市府不希望民眾通過時受到影響，因此試營運期間要求業者共同面對交通問題，對於停車場營運及動線對策要做出積極的檢討，務必在6月正式營運前改善完畢。

主打同時結合運動、休閒、餐飲特質的大魯閣湳雅廣場，號稱斥資10億元興建，具備棒壘球打擊場、室內籃球場、健身中心、兒童溜冰場等設備，對親子族群深具吸引力，短短2周試營期間，人潮運幾乎將各項目擠爆，也考驗著設備安全性。

余邦彥直言，溜冰場兩側未設有防撞護具，孩童在此溜直排輪，速度一快又沒有防護機制，恐造成立即的危險性，市府應積極重視，要求業者改善。

市府表示，試營運期間相關局處首長都曾親自到賣場檢視，站在消費者立場關心安全問題，會盡速要求業者拿出改善的誠意。

(中時 )