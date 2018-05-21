1399老客戶被499之亂拖累？網速「70M 跌至5M」

1399老客戶被499之亂拖累？他怨網速「70M 跌至5M」變氣到飽。（資料照 鄭任南攝）

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中時電子報
一名男網友抱怨，他發現自從「499之亂後，我家收不太到4G了」，附上一張手機截圖，顯示出最近「下載網速僅5Mbps，上傳速度更慘，只剩下0.73Mbps」。（圖/翻攝自爆怨公社）

老客戶氣到飽了！電信三雄日前推出499吃到飽方案，引發全台各電信門市被搶換約的人潮擠爆，還因此被戲稱為「499之亂」。當時就有不少人擔心會被影響網速，現在有高資費的1399吃到飽PO文抱怨，他的上網速率慘被拖累，「上個月同個位置測4G 還有70M，今天變成只有5M」。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，自己是中華電話1399元吃到飽的8年老客戶，也沒跟著日前「499之亂」隨之起舞，但他發現自從「499之亂後，我家收不太到4G了」、「同個位置上個月還有4G 70M」，，但他附上一張手機截圖，顯示出最近「下載網速僅5Mbps，上傳速度更慘，只剩下0.73Mbps」。

該男網友受訪時抱怨，「早上就慢到FB轉半天圖很慢，LINE要隔很久更新才出來，像回到2G時代」，他打去客服抱怨，對方「永遠都是幫你線路重整or轉機房人員處理」、或是回答「4G LTE看頻段，不支援的手機也有403Mbps」，但他也笑說：「譙完速度快一倍耶，馬上從5M到11M」。其他網友看了PO文，紛紛留言「不意外，畢竟要供更多人使用了 」、「我也用他們app測過~真的差很多」、「遠傳最近快很多，感謝各位中華大大」。

(中時電子報)

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