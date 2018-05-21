WHA參會被拒 陸委會向陸表嚴正抗議

2018年05月21日 15:53 旺報 陳君碩

今年世界衛生大會，因大陸強調「一中原則」，台灣再次無法參加大會。陸委會21日對此表達嚴正抗議和不滿，認為大陸片面端出一中原則說法，又稱會對台灣參與衛生事務做出妥善安排，是公然混淆視聽及欺騙國際社會。

針對中國大陸衛生健康委員會負責人發表阻撓我參與世界衛生大會（WHA）之說法，陸委會21日嚴正表達不滿和抗議。陸委會指出，中國大陸一再以其片面之「一中原則」，阻撓我參與WHA，罔顧臺灣民眾健康及全球衛生安全，嚴重傷害臺灣人民權益。

陸委會強調，我政府從未接受過去中共與世界衛生組織矮化臺灣的協商與秘密協議。中國大陸既稱對臺灣參與全球衛生事務做出妥善安排，何以阻礙臺灣參與WHA？這是公然混淆視聽及欺騙國際社會。

陸委會指出，臺灣人民應有權享有無差別待遇之健康權益，只有臺灣政府才能為2300萬臺灣人民的健康安全負責。陸委會近期民調顯示，有8成以上民眾認為中國大陸以政治因素阻撓臺灣參與WHA，是傷害臺灣人民的健康與權益（83.3%）。我們認為北京當局一再以政治理由排除臺灣參與以維護人類健康為宗旨的WHA，已嚴重違反世界衛生組織（WHO）憲章及聯合國永續發展目標不遺漏任何一個人的決議；陸委會正告中共當局，切勿一再打壓臺灣人民參與國際社會之基本權利，我們也將結合國際社會友我力量，積極爭取各界支持。

(旺報 )