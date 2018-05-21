彩繪老舊圍牆治平幸福完工

2018年05月21日 15:50 中時 楊宗灝

合力完成一件事的幸福笑容！楊梅治平高中為改善校園老舊牆面，申請壽險業提供「放膽計畫」補助，多媒體設計科同學也利用3年所學，勾勒出「夢想起飛」彩繪主題，同學齊心協力完成校園最值得回憶的彩繪牆。

治平高中輔導主任鄧光志說，這次學校向南山人壽提出「合力完成一件事情的幸福笑容─校園彩繪牆」計畫，背後所蘊藏的不只是校內老舊牆面改觀，更深層的是同學對校園的想像、回憶，以及合力完成一件事的酸甜苦辣，背後所付出的汗水，是參與同學們最珍貴的回憶。

為了討論如何實現彩繪牆計畫，治平輔導室召集同學就如何改善校園、營造友善環境等先期構想。鄧光志說，最先碰到的問題就是擔心學生積極度與參與度不高，因同學並沒有共同校園觀念，大家都各自上下學，較難凝聚想法一致的向心力。

透過不斷的溝通對話與定期召開會議，如何改善環境並喚起同學對校園的認同感，彩繪牆就是最好的象徵。鄧光志說，大夥討論最後的結論就是「Just Do It」！

在輔導室的規畫下，同學藉由每周美術課程學習建立自信心，多媒體設計科同學更利用3年所學，以電腦繪圖勾勒出「夢想起飛」彩繪牆主題。鄧光志說，其間剛好參訪玄奘大學視覺傳達設計系，讓同學了解如何更深層傳達美的畫面。彩繪牆從規畫到完成，是很棒生涯實踐課程。(楊宗灝)

(中時 )