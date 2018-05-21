「奶夾寶寶」雪乳姬淚崩！孩子的爹520偷偷娶小三

2018年05月21日 15:45 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

雪乳姬淚崩，孩子的爸520娶小三。

日前因為一張兩女用巨乳夾寶寶照片爆紅的「雪乳姬」Echo，發現孩子的爹竟然在昨日520跟小三結婚了！友人在臉書粉絲團《我和兩個媽媽》PO出Echo抱著寶寶落淚的影片，並發文「孩子的爸，在昨天520跟小三結婚了，看她哭成這樣，我想大罵他們一頓，飆罵3字經，但我靜靜的坐在妳旁邊，這是一個過程…很痛」。

當初「奶夾寶寶」的神級正妹照曝光後，引起熱烈討論，沒想到背後故事更感人，Echo原本和女嬰生父打算結婚，但男方自從得知女方懷孕後態度丕變，甚至劈腿偷吃，Echo原本打算拿掉小孩，最後在閨密好友支持下才勇敢生下孩子，並一起經營《我和兩個媽媽》臉書粉絲頁，分享他們的生活點滴。

孩子的爹娶別人，雪乳姬哭慘。(圖/翻攝自「我和兩個媽媽」臉書）

不料Echo在520當天得知，孩子的爸竟然已經和小三結婚，Echo閨密昨晚在臉書PO出Echo抱著孩子淚崩的影片，並發文「親愛的妳，今晚過了會變成堅強的人，遇到更好的事、更好的人，到時連瞧都不想瞧他們一眼。好一對姦夫淫婦，好一對狗男女，ㄚ打錯，抱歉…是好一對神鵰俠侶」。

粉絲們紛紛為她們打氣留言「加油！至少早點看清」、「沒男人也可以過的更好」、「只能怪當初好傻好天真」、「死會可以活標，結婚也可能離婚」、「射後不理的渣男」、「世界會把最好的留給你」。

(中時電子報)