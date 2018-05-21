警花戳破香港網戀詐騙 攔阻貴婦匯款近200萬

徐姓女子在網路上認識謝姓男子，對方自稱是香港高級專員，能幫忙理財，並要求徐女匯款195萬，直到女警到場戳破謊言，成功攔阻詐騙。（李文正翻攝）

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北市一名55歲的徐姓單親媽，今年2月在臉書交友上認識一名自稱是香港稅務處高級官員，願意投資台幣195萬，但北投警分局女警立刻戳破謊言，接起電話說，既然走遍世界為何不到台灣見「真愛」一面，徐女如夢乍醒，決定不再沈浸在愛情謊言中，因而拒絕匯款。

自稱40歲謝姓男子，宣稱是在香港稅務處高級官員，能夠幫徐女投資理財，且稱「我交往過的女性都年紀相仿，年紀大一點感情比較成熟」，以此擄獲徐女芳心，兩人還透過視訊連天，願意幫忙投資港幣51萬（約195萬台幣），當徐女有所懷疑，謝男就使出「難道不相信我們之間的感情嗎！」藉以解除徐女心防。

徐女擔任房地產投資，離婚後感情空窗，本月15日下午到銀行找熟識的理財專員匯款，行員立刻通知員警到場，直到女北投警分局長安派出所員警廖珮芬到場，她接過電話，詢問謝男身份，反遭嗆：「你員警編號幾號？」隨即掛上電話，女警告訴徐婦，這是常見的詐騙手法，並稱：「他說時常到國外開會，如果真要拿錢，要他來台灣見一面，應該不難！不然理專也願意陪你去一趟香港，當面看看高級官員，再交付投資港幣。」

徐女才恍然大悟，發現謝男都是空口講白話，若匯款到香港，這筆錢將有去無回，才相信女警所言，停止匯款到香港。

(中時 )

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