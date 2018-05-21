港生逛夜市迷路大哭 見白海豚車站破涕為笑

香港籍葉姓女大生（右），逛夜市迷路，一時心急嚎啕大哭，員警根據其就讀學校，載她去可能搭車的車站，讓她想起回家的路而破涕為笑。（黃國峰翻攝）

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中時

來自香港，目前在台中讀大學的20歲葉姓女僑生，日前搭公車到南屯區龍富夜市逛街，但因為逛得太開心，竟一時忘記是從哪個方向搭車過來的，急到嚎啕大哭，員警到場協助，將她載往「優化公車專用道」車站，這才讓葉女想起回校的路，破涕為笑。

就讀海線某大學的香港籍20歲葉姓女大生，想利用課餘時間體驗台灣文化，鎖定夜市文化，來場台灣庶民文化之旅，日前晚間獨自搭公車來到南屯區龍富夜市閒逛，夜市琳琅滿目的美味小吃，讓葉生吃吃喝喝逛得很愉快，但也許夜市資訊太多，讓葉生一時昏了頭，突然失去方向感，忘記從哪個方向搭車過來的，一時急得嚎啕大哭，夜市攤販見狀，馬上通知警察到場協助。

台中市警局第四分局黎明派出所警員林忠毅、李文定，到場後見葉女淚眼潸潸，哽咽得說不出話，安撫後從葉女口中得知其就讀海線某大學，研判葉女應該是搭「優化公車專用道」的公車來到市區，於是載她到台灣大道回憶，葉女一見到台灣大道上特殊的白海豚車站，馬上就回想起回程，終於破涕為笑。

葉女靦腆的表示人生地不熟，迷路時感到很無助，才急得哭出來，感謝員警與夜市攤販的熱心協助，台灣的人情味，讓她下了美好的回憶。黎明所所長林照國表示，來台旅遊或讀書的外籍人士，如有需要警察協助的地方，常見語言不通而比手畫腳，但員警仍會不分國籍，熱忱提供必要的服務。

(中時 )

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