連醫生都被台灣民政府榨乾！洛杉基：憂心台灣人智商

台灣民政府涉賣「美國軍政府」授權台灣民政府核發身分證、車牌旅行證斂財，秘書長林志昇家中衣櫃遭搜出1.3億元。（本報資料照，葉臻攝）

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中時電子報
/綜合報導

台灣民政府涉賣「美國軍政府」授權台灣民政府核發身分證、車牌旅行證斂財，秘書長林志昇家中衣櫃遭搜出1.3億元，有受害者指稱，民政府吸金恐逾10億元，有名醫師指控，林志昇謊稱「繳納1元，可換1美元」，害他前後被騙約3、400萬。對此，自由作家洛杉基表示，「對台灣人的普遍智商，深感憂心。」

洛杉基21日在臉書表示，台灣民政府用明顯是「詐騙謊言」的說詞吸金，誆騙有了民政府護照便可免簽進美國、一元台幣換一元美金，這樣的騙人手法連醫生都上當，乖乖用大筆台幣投資民政府，買官做。

先前妙禪萊斯勞斯事件鬧得沸沸揚揚，洛杉基也感嘆，至今仍有一群紫衣信徒對虔誠供養妙禪，信眾不乏董事長、醫生、教授等社會頂尖份子，這群人花錢聽演講，捐款給師父買名車。洛杉基痛批，這些從不對父母下跪的信徒，為何把自己生命財產交給一個明顯沒有法力、沒有佛學修養、沒有神力的神棍，還如此卑躬屈膝？

洛杉基從這兩件事得到啟示，他說難怪一個無恥官員充斥的「五失」政府，依然可以大權在握，為所欲為。洛杉磯怒嗆，政府把上億稅收送往國外廠商，讓民眾用高價買燃煤發的電，無能官員繼續尸位素餐坐領高薪，而民眾居然還替蔡政府期中考打58分，洛杉磯做出結論「現在看來，一點都不奇怪。」

(中時電子報)

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