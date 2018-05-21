布袋蓮北漂 大舉入侵碧砂漁港

2018年05月21日 16:00 中時 張穎齊

基隆市碧砂漁港近日出現大量的布袋蓮，且還夾雜著許多垃圾，影響航道。（翻攝自王銘祥臉書）

台灣南部前2周遭受到豪大雨侵襲，導致布袋蓮順著潮流往北，使得基隆市碧砂漁港近日出現大量的布袋蓮，且還夾雜著許多垃圾，而剛好漁港昨（20）日就在舉行基隆國際帆船賽，幸好未造成太大影響，基隆碧砂娛樂漁船聯合會這2天展開清除工作，確保漁船及帆船的航道暢通。

碧砂漁港近日出現大量海漂垃圾，此情此景被有「活塞教練」之稱的王銘祥拍下後，PO在臉書上表示，「這季節是仔魚出生時期，布袋蓮由西部漂來腐爛後給稚魚當食物，這些海漂垃圾造成環境受害，讓海洋生物在惡劣環境下成長，請愛護我們的海洋，不要亂丟垃圾。」

基隆碧砂娛樂漁船聯合會吳崑達說，布袋蓮會把海漂垃圾都湊在一起，導致小型船纏到後，失去動力，如今開始清除後，今天出船情況還可以。帆船選手則說，昨天布袋蓮比較多，今天有比較少了。

北洋號船長王重君邊清運也邊表示：「布袋蓮中南部才會有，有人為的垃圾被夾雜在布袋蓮裡。」基隆區漁會總幹事陳文欽指出，碧砂漁港有許多布袋蓮，但港區內的小船太多，會影響到航行安全，這幾天清除許多後，現在有變少，大部分的漂流木今早也被潮流帶到外海去。

基隆市政府產業發展處漁業行政科長何惠玫說，上周六就發現港區的航道有海漂物漂進來，碧砂娛樂漁船聯合會對此展開協助，幫忙進行港內的清運，將卡在消波塊的布袋蓮清除掉，確保航道暢通。

(中時 )