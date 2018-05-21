這群孩子好有愛！比賽獎金捐給育幼院

2018年05月21日 16:25 中時 葉書宏

新北市竹林中學幼兒保育科參加2018全國教保技藝競賽，榮獲幼兒戲劇組亞軍、佳作及特別獎的佳績。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學幼兒保育科參加2018全國教保技藝競賽，榮獲幼兒戲劇組亞軍、佳作及特別獎的佳績。（葉書宏翻攝）

新北市竹林中學幼兒保育科參加2018全國教保技藝競賽，榮獲幼兒戲劇組亞軍、佳作及特別獎的佳績，該校幼保科師生將獎金湊足5000元，捐贈給位於中和區的大同育幼院，愛心義行展現幼保科學生良善的特質。

2018全國教保技藝競賽由教育部指導、長庚大學主辦、長康大學幼兒保育系承辦，廣邀全國各高職幼保科學生組隊參加，竹林幼保科一、二年級同學混合分組，學長姐帶學弟妹，齊心協力取得佳績。

幼保科老師陳千惠及音樂指導陳嬿宇異口同聲提到，比賽當天參賽同學們主動一大早6點多就到校做賽前練習，認真程度讓老師們感動萬分，這樣的做事、學習態度，還沒比賽已是冠軍了。

指導老師之一、甫獲107年度優良教師的陳千惠進一步表示，這次比賽事先要通過第一關的劇本篩選才能進入正式比賽；各組參賽同學從編劇、配樂、歌謠作詞、編曲、道具、服裝全都自己來，甚至沒花半分錢，材料全以回收物重新整理再製，結合環保概念、發揮高度創意，相當不容易。

校內各學科老師更是熱心協助，國文老師協助劇本修稿，有經驗的英文老師協助指導舞台表現，音樂老師提供編曲意見及訓練演唱技巧，完美的跨領域合作，讓同學們能將課程所學統整融合，完成專業表現。

陳老師不諱言的說，由於竹林附設有幼兒園，比賽前先表演給附設幼兒園的小朋友看，得以確認戲劇品質及演出效果，可說是得獎優勢之一。而得獎各組也會將該齣戲碼至鄰近社區或公共托育中心演出給小朋友及家長欣賞，以回饋社區、敦睦鄰里。

竹林幼保科是國內高職首創的科別，也是少數率先招收男生的學校。獲得佳作獎的男主角梁雋緯說，他們小組的戲名是「胖胖小樂的煩惱」，主要在向小朋友宣導健康飲食的概念。演出時最讓他開心的是能為觀眾帶來歡樂，而透過戲劇幫助小朋友在笑得東倒西歪的同時，建立健康飲食的觀念，則讓他充滿成就感。

演出「我的酷酷同學」獲得全國第二的曹楷絹表示，上台演出讓她克服了緊張，而以「霸凌」議題為主的戲劇，使她在投入演出當中也有了深深的省思。以「鴨鴨不難過」探討說話禮儀而獲得特別獎的劉竹恩這組，則對於整個準備到演出過程中，老師們的協助和關懷深表感謝。

相當難得的是，比賽獲得獎金2000元，同學們提議將之捐出給弱勢團體，幼保科的老師們為嘉許同學們的愛心，也自掏腰包湊足5000元共襄盛舉，捐給社區鄰近的大同育幼院，育幼院黃劍峯院長在受贈時對師生們的愛心非常感動，也盛讚竹林幼保科教育成功，是未來培育國家幼苗不可多得的人才。

(中時 )