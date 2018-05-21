因應少子化　暨大附中招生出奇招

▲暨大附中為因應少子化衝擊，由校長張正彥與邀集各處室以動態影像展現學校特色及辦學品質，以吸引學生就讀意願。（楊樹煌攝）

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▲暨大附中邀請學校亮麗同仁擔任招生影片嚮導，盼能快速行銷、精準建立形象「口碑」，有效吸引學生前來就讀。（楊樹煌攝）
▲暨大附中透過在校生身影，期吸引學生及家長注意，盼爭取到更多優秀學弟妹來校就讀。（楊樹煌攝）

受少子化影響，高中職招生也造成莫大衝擊，據統計，今年中投區會考報名人數由去年3萬7647人下降至3萬5233人，減少2414人，人數相當於中投區的高中職減少60多班的高一新生；為提升學生選讀就學率，今年暨大附中別出心裁的推出網路行銷和招生影片，盼能有效提高同學就讀意願。

暨大附中為因應少子化衝擊，在全校師生構思下，共同規劃出招生計畫，由校內社團及學生共同拍攝動態影片，除有兩位亮麗同仁擔任招生影片嚮導，詳細介紹暨大附中各處室和教學特色、學校學制、升學管道、熱門社團及精采校事等，快速、精準建立形象「口碑」，展現辦學品質，並透過在校學生身影，以吸引學生及家長注意，期為學校爭取到更多優秀學弟妹進來就讀。

此外，暨大附中並與8所國內頂尖大學簽定策略聯盟，讓學生在大學期間，即能進入合作企業任職，由大學端輔導學生直接就業，儘早為學生的生涯作好規劃，落實學用合一，升學就業無障礙。

同時也與策略聯盟大學長期進行課程教學合作，如與長榮大學各院所合作的「學生自己選週會講座」，包括網路行銷、創意字幕翻譯、醫藥產業機會與挑戰無人機飛行概論等，讓學生依照自己興趣去選擇，自主學習同時，擴展視野，使教學邁向多樣化與國際化。

暨大附中校長張正彥表示，希望藉由不同招生宣導管道，讓更多學生和家長能夠認識暨大附中，並透過網路行銷和招生影片等活潑有趣的互動方式，加深印象，同時藉由策略聯盟，增加就讀意願，暨大附中期待每位學生加入，成就更多的人，就如同學校強調的標語「暨大附中，成就未來，勇往直衝」！

(中時 )

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