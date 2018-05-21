懷念異國戀曲 熟女搜老外情人臉書找來詐騙集團

2018年05月21日 16:28 中時 謝明俊

家住北市的萬姓女子，18年前曾在美國和一名美籍男子派翠克．奈森交往後分手，近日，萬女想起舊男友上臉書搜尋，找到一名同名人士，萬女誤認成舊男友展開遠距交往，卻沒想到落入國際419詐騙集團陷井，對方聲稱寄送禮物給萬女，但要萬女先匯2千元美金，萬女匯款不成向文山2分局景美所詢問，員警丁冠麟當下研判是騙局，成功勸阻萬女上當。

這名萬姓女子是在18年前到美國留學時，結識美籍男子派翠克，兩人交往一段時間後，因萬女返台戀情無疾而終，近日，萬女回憶起這段戀情，於是上臉書搜尋希望能找到老情人的訊息，結果找到一名同名同姓的男子後加為好友，於是透過臉書聊天交往。

對方聲稱是在英國倫敦當飛行員，萬女和對方聊了一個多月，過程非常愉悅，竟然相信對方就是當年那個老情人。日前，對方突然向萬女表示購買一個禮物要寄給萬女，但需萬女先寄美金2千元至大陸廣東的一個帳戶。

萬女不疑有它 ，前往ATM操作匯款，但因操作出問題，匯款並未成功匯出，萬女覺得怪怪的，於是就近前往附近的文山2分局景美所查問，值班員警丁冠麟聽完萬女敘述過程，第一反應就是萬女遇到詐騙了，丁員當下告訴萬女，萬女還半信半疑，丁員反問萬女，對方既然自稱是英國倫敦的飛行員，怎麼會要萬女匯款到大陸廣東的西聯帳戶呢？丁員的一席話當場敲醒萬女，知道自己遇到詐騙集團了！

(中時 )