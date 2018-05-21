佯稱「代購」實賣仿冒精品 獲利近7000萬元

31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，警方獲報前往查緝，查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）

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31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，警方獲報前往查緝，查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）
31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，警方獲報前往查緝，查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）
31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，警方獲報前往查緝，查扣仿冒品600餘件。（葉書宏翻攝）

31歲廖姓男子及29歲陳姓男子等5人在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」LV、GUCCI等商品，保二總隊刑事警察大隊偵查第一隊獲報前往新北市蘆洲區、三重區、台北市士林區查緝，查扣仿冒品600餘件，警方粗估不法所得近7000萬元，訊後依詐欺罪、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及商標法等罪嫌法辦。

警方調查，廖、陳等主嫌在各大拍賣網站刊登，佯稱幫民眾直接從國外「代購」精品，其實都是大陸進口的仿冒品，警方獲報前往查緝，當場查扣「TOD’S」、「GUCCI」、「MICHAEL KORS」、「LONGCHAMP」、「BOTTEGA VENETA」、「TORY BURCH」、「adidas」、「RayBan」、「SUPERDRY」、「LV」、「CHANEL」及「PANDORA」等仿冒品600餘件。

據悉，廖、陳等主嫌去年11月才遭警方查獲，但2嫌不知悔改，持續從事網拍詐欺，且賣場刊登商品種類持續增加，評價亦快速成長，正評價逾4900筆。

警方表示，犯嫌從各拍賣平台帳號提款金額達6千9百餘萬元，顯示犯嫌自前案遭查獲後，持續以詐欺方式牟取不法暴利。警方當場查扣，汽車1部、不動產房屋3處、土地2筆、金融帳號4本、存款約160萬元。

警訊後依詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及商標法等罪將5嫌移送法辦，及時遏止危害擴大，保障民眾財產安全。

(中時 )

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