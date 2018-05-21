影》阿國鵝肉縱火 嫌犯是對手店家前員工

阿國鵝肉店遭人縱火 警方積極偵辦中（影／中天新聞）
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中時電子報
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未失火前的阿國鵝肉育南店。(翻攝 Google Map)

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台南是育南路阿國鵝肉今天凌晨遭人縱火，警方循線追查獲縱火嫌犯是競爭店家鵝國鵝肉的黃姓前員工，嫌犯供稱是遭到阿國鵝肉的員工揶揄，心生怨恨才會買汽油縱火，而犯行跟前東家鵝國鵝肉無關，警方也將黃嫌依公共危險罪送辦。

警方調查，縱火嫌犯是黃福順（42歲）是阿國鵝肉的競爭店家「鵝國鵝肉」的前員工。黃嫌供稱，在前東家服務時，因偶爾會前往阿國鵝肉聊天，卻常遭到對方揶揄「你們店什麼時候要倒？」因此心生不滿，今天凌晨才會到加油站買汽油到阿國鵝肉縱火。

鵝國鵝肉則回應，黃福順已於5月1日離職，離職原因是因黃兼任兩份工作，才會勸他離職。至於他為何會到阿國鵝肉縱火，店家強調是私人行為，也無法理解。

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位於台南市南區育南街上的知名鵝肉店「阿國鵝肉店」今天凌晨驚傳遭人用汽油彈縱火。一名男子騎機車到已經打烊的店家，拿起疑似汽油彈的物品放置在紙箱旁，縱火後迅速逃逸。警消到場後迅速撲滅火勢，大火造成鵝肉店半毀，但所幸無人員傷亡。

遭到縱火的阿國鵝肉店，凌晨約3點35分傳出爆炸聲，鄰居聽見聲音睡夢中爬起驚見火勢報警滅火。台南市消防局勤務中心接獲通報後，約20分鐘撲滅火勢。

白天店家查閱監視錄影器後，才發現店家是遭人縱火才引起火勢，並立即向警方報案。

位於台南市育南路的阿國鵝肉店是分店，除了台南的總店外，在高雄還有3間加盟店，老闆創始人陳正國過世後，生意由妻子尹錦妹接手，店家也表示未與人結怨，不知為何遭人縱火。

(中時電子報)

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