東北角推零汙染水憩　7歲帆船手破浪尬船

操控OP帆船、全國年齡最小的操作手、7歲小朋友洪曉風也一同響應「零污染水上遊憩」。（張穎齊攝）

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年輕正妹許閔涵開心地駕駛帆船。（張穎齊攝）
風浪板好手在福隆雙溪河「踏浪」。（張穎齊攝）
福隆今（21）日一群熱愛水上活動年輕朋友，在福隆沙灘旁雙溪河駕駛風帆。（張穎齊攝）

空汙日益嚴重，加上天氣炎熱，東北角海岸水上活動，可說夯到不行！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，特別於「2018海灣旅遊年」行銷「零汙染水上遊憩」，並與「福隆帆船俱樂部」聯合首推「國際認證」，也因此吸引到好手前來「尬船」，其中年紀最小的只有7歲，讓遊客紛紛直呼「超酷、太厲害了！」

為了推銷東北角零汙染水憩及國際認證，今（21）日一群熱愛水上活動年輕朋友，在福隆沙灘旁雙溪河，玩起立式划槳、趴板、衝浪板、雷射帆船、OP帆船、風浪板、霍比式帆船等無動力水上遊憩設施，而帆船操作手中，有年輕正妹許閔涵、蕭宇雯，還有年僅7歲小朋友洪曉風也一同參與，在水上馭風而行。

東北角暨宜蘭海岸管理處長陳美秀表示，東北角「福隆」為台灣帆船之鄉，福隆海灘夏季海流平穩，地形上分成外海和內河，內河連接雙溪河道，由於有沙灘屏障風浪較小、安全性高，非常適合各種水上活動，尤其是帆船入門者練習絕佳場地，因此來東北角旅遊，不但消暑、更能減碳。

操控OP帆船、全國年齡最小的操作手、7歲小朋友洪曉風說，剛開始想到要獨自一個人在海上航行，心裡面很害怕，後來瞭解風、控好帆，船就會依照自己想去的方向航行，現在可以跟爸爸一起在海上航行、追逐，實在好開心。

執行長詹志堅表示，福隆帆船俱樂部推廣「親近海洋」運動，目前設有雷射帆船、風浪板、以及適合兒童的OP帆船等營隊，希望透過輕擺舵、緊拉繩，可以細細感受人與大自然之間的微妙互動！有興趣者洽0988290718或臉書專頁。

此外，「2018東北角海灣旅遊年」於5/26上午10點在宜蘭外澳沙灘，舉行回「龜」自然活動，包括敲擊樂團演出、龜山島耆老帶孩童製作72角風箏，並放飛象徵著高「中」、體驗捕魚生活、分享好運的「牽罟」等內容，歡迎民眾來參加！相關訊息請上東北角觀光資訊網及Facebook粉絲專頁「東北角之友」。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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