農藥標準又鬆綁　陳吉仲：有問題就下台

2018年05月21日 16:57 中時 楊騰凱

食藥署新增茶葉、百香果農藥使用引發爭議，農委會大動作開記者會澄清，農委會副主委陳吉仲強調，此次新增的殘留標準不僅比國際低，且副作用更少，新藥進場才能輔導舊藥退場。陳吉仲更語帶火氣直言，只要證明對人體有影響，他立刻下台負責。

陳吉仲表示，此次新增2項茶葉新藥賽派芬、賽安勃，台灣訂的殘留標準都比其他國家低，日本人喝很多茶，也很在乎安全，但日本的賽派芬殘留標準為60ppm，台灣僅20ppm，同樣的，賽安勃台灣只訂1.5ppm，美國和日本則為30ppm，

陳吉仲表示，台灣每年使用9400公噸的農藥，農委會有10年農藥減半計畫，絕對要在10年內讓農藥用量減半，以先前遭卡關的茶葉農藥氟派瑞為例，氟派瑞只要在茶葉上噴一次就有防治效果，如果噴其他的農藥，可能要噴2次到3次才行，而且新藥帶來的副作用相對更少，假如沒有讓新藥進場，舊藥大量使用的情形就無法改變。

陳吉仲指出，假如各界不相信官方的說法，歡迎其他農藥專家或醫學專家來解讀，只要有實驗證實對人體有影響，保證會直接撤下新藥，百分之百負責，甚至，新藥引進若沒有讓農產品更安全，「只要證明有問題，我立刻下台。」

此外，外界質疑，為何百香果能使用多達5種藥物？農委會藥毒所所長費雯綺指出，任何單一農藥用久難免會有抗藥性，防治效果就會變差，導致農民會提高使用量力求防治效果，反而會影響農產品安全，所以，才會給予不同作用機制的藥物輪流使用，避免產生抗藥性。

費雯綺表示，百香果過去因市場經濟規模小，導致沒有廠商針對百香果病蟲害防治來辦理農藥登記，無藥可用的情況下，農民反而會坊間傳言就施用藥物，反而有濫用問題，經政府依照病蟲害防治需求，及每人每日安全攝食量訂定農藥殘留標準後，農民即可照規定使用，對消費者也是好事。

(中時 )