江宏傑指導 合庫暑假育樂營開始報名

合庫暑期育樂營有羽球隊、桌球隊、棒球隊好手指導，即日起開始接受一般民眾報名。（陳怡誠攝）

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中時電子報
／台北報導

邁入第27年，有桌球、棒球和羽球的「合庫暑假育樂營」，7月18日起將在新竹、嘉義及高雄展開為期3天的營隊，包括「桌球王子」江宏傑等多位國手，都將親臨現場指導學員，即日起開放民眾報名。

「在育樂營教小朋友桌球，讓他們開心最重要，」江宏傑笑著說，當爸爸之後需要帶小孩，「我的耐心進步很多！」在育樂營客串教練應該沒有問題。

合庫從民國81年起，開始舉辦暑期育樂營迄今，麾下的桌球隊、棒球隊、羽球隊擁有眾多好手，客串小教練也成為育樂營最大賣點之一。去年包括「世界球后」戴資穎、「羽球一哥」周天成都出席育樂營的開幕典禮，也下場小秀身手，讓現場頓時成了粉絲見面會。

合庫羽球隊陣中包括戴資穎等多名國手，目前正在泰國角逐湯優盃，21日沒能出席記者會。至於今年這些國手能否出席開幕典禮，合庫方面還在努力當中，畢竟去年羽球營辦在高雄，對在國訓集訓備戰的台北世大運國手不成問題，今年適逢雅加達亞運總集訓最後1個月，羽球營辦在新竹，距離稍遠一些。

合庫桌球營、棒球營、羽球營一律免費報名，名額分上午、下午兩梯次共300個名額，開放其中100名給一般民眾報名，每位參加學童限報名一個梯次，資格為目前就讀國小三至六年級且於94年9月2日至98年9月1日出生之男女學童，採現場報名額滿為止，活動相關訊息請至合庫金控網站（www.tcfhc.com.tw）「最新消息」查詢。

(中時電子報)

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