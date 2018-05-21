殲-20匿蹤能力引論戰 專家：真本事在實戰接敵前才啟動

2018年05月21日 16:48 中時 楊家鑫

近來大陸殲-20戰機匿蹤能力引發各方論戰。針對我方雷達能否偵獲殲-20戰機，前中權軍艦艦長、中華戰略學會研究員張競教授21日表示，這是個根本無法回答的問題。偵搜器能否偵獲目標是個科學上的機率問題，真正匿蹤看家本領是在實戰接敵前才會啟動。

張競21日受訪時強調，所有偵搜器能否偵獲所謂匿蹤儎臺，其實充滿多項隨機變數，除掉偵搜器本身之工作模式與參數置定外，目標儎臺本身運動姿態、速度、高度以及距離，再加上偵搜時大氣環境與電離層效應，都會影響偵獲與追蹤鎖定之機率與效能。

張競指出，具備匿蹤功能的儎臺在平常都儘量運用各種方式來顯現其蹤跡，這與航行或飛航安全有關，真正匿蹤看家本領是在實戰接敵前才會啟動。在實施戰場機動與其他兵力會合，甚至實施空中加油等協同作業，或是歸航返場或返港時，更要讓戰管與岸臺掌握動態避免誤擊，此時更不會啟用匿蹤功能。

張競表示，有印度將領拿出幾次個案當作通例來詮釋，這是不負責任的政治喊話，實在沒有參考價值。所以偶然偵獲匿蹤儎臺，其實根本不要自我滿足與吹噓，「瞎貓運氣好都會抓到老鼠，但是無法保證每次都能抓到啊！」

至於大陸各項軍事演練與儎臺發展之突破與進程，張競指出，國防是一分錢一分貨，只要腳踏實地，就會有成果。所以當解放軍獲得充足資源，成果其實完全不令人意外。

張競呼籲，從有所突破到建立經常性戰力，再到保持經常性戰備能量，其中差別很大。不應該「看到黑影就開槍」，亂猜一通。而應該好好思考如何認真經營國防，同時誠心正義地改善兩岸互動關係，排除誤解誤判危險因素，建立穩定互信架構。

此外，日前有美國海軍退休情報官員在美國國會作證，指稱中國大陸會在2030年運用武力統一臺灣。張競說，國人可以上網查查看，這位美國海軍情報主管當年就是因為作出荒唐預測性發言，並涉嫌違反情報紀律鬧到滿城風雨而去職，「就算是相信洋和尚會唸經，至少也該查查洋和尚背景再說」。

(中時 )