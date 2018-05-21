高市長照需求近9萬人 36A級生力軍加入

2018年05月21日 16:59 中時 柯宗緯

高市老年人口突破40.1萬大關，長照需求更直逼9萬人；長照2.0以「社區整體照顧服務體系」建置ABC團隊，廣納社福、醫療、護理等資源，提供以社區為基礎的整合式服務體系，目前有36個A級單位生力軍加入，社會局期待未來輔導更多有能量單位。

社會局長姚雨靜指出，目前採取因地制宜規畫布建A級（社區整合型服務中心）及C級據點（巷弄長照站），至於B級據點則由現行長照特約單位辦理。高市38個行政區以1個A級單位個管案300案、偏鄉地區為150案為原則。

社會局及衛生局聯合辦理A級單位遴選、訓練等，確保服務及專業量能，並有效進行資源平均分布，使市民皆能獲整合性長期照顧服務。現由36個遴選出的A級單位加入長照評估工作，未來將以個案管理的角色，落實個案照顧管理及有效進行長照服資源連結。

社會局指出，目前已完成36A-63C及585個特約長期照顧服務機構布建，未來持續輔導有能量服務單位加入服務行列，期望今年完成43A-128C，預計至109年布建52A-286C。

另一方面，社會局提出「長期照顧十年計畫2.0」獲中央核定補助，長照服務發展基金補助項目多，像是居家服務、日間照顧、社區整體照顧服務、交通接送、營養餐飲、輔具購租及居家無障礙環境改善等，鼓勵民間單位透過社會局向中央提出申請，可提升失能人口照顧品質並穩定長照人力留任率。

(中時 )