台灣原創自製兒童動畫《FOOD超人》 請來漫畫家陳志隆當編劇

2018年05月21日 17:18 中時 謝瓊雲

大葉大學多媒體學程陳志隆老師(右)、吳旻書老師(左)正在企劃FOOD超人第二季動畫。(謝瓊雲翻攝)

今年初開始在公共電視放映的台灣自製原創動畫《FOOD超人》，由風車圖書出版社斥資打造，動畫邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程師資加入團隊，包含金鼎獎漫畫家陳志隆和金牌動畫導演吳旻書，開創產學合作打造台灣知名動畫品牌的典範。

早餐是一天元氣與活力的來源，象徵營養與健康，因此以台灣特色早餐食物化身主題人物，加上超人的特質是幫助別人、伸張正義；藉由《FOOD超人》啟發孩童豐富的想像力與創造力，讓小朋友跟隨角色在日常生活情境中，學習感恩惜福。

擔任編劇的陳志隆指出，日本小說家野坂昭如榮獲直木賞的《螢火蟲之墓》，後來由吉卜力動畫工作室改編，是新潮社成立以來首部動畫作品；風車出版社跨足動畫界，對台灣文創產業具有指標性的意義。

陳志隆說，超人角色設計結合了包子、燒餅、油條、蛋餅、粽子等台灣特色小吃，都是常見且常能吃到的食物，反派角色則是喜愛髒亂環境的蒼蠅、蟑螂和蚊子等；故事圍繞在食物安全、環境保護、科學知識及生活常識等，寓教於樂，兼具趣味性與教育性。

他說，由於時間緊迫，一年要完成26集動畫，前製劇本與分鏡要控制在7個月內完成，很感謝製作人蘇新益與鈺昇動畫團隊總導演劉志濬的鼎力相助，加上產業端的整合，才能創作出這麼好的作品。

協助分鏡設計的吳旻書則表示，台灣動畫技術實力堅強，長期代工迪士尼動畫，卻少有自己的原創作品，能獲邀加入風車圖書《FOOD超人》動畫製作團隊，打造具有台灣特色的兒童動畫，當然義不容辭。第一季節目共播出26集、每集13分鐘，第二季故事正在緊鑼密鼓企劃中，請大家拭目以待。

多媒體學程主任程仲勝說，助理教授陳志隆老師具有漫畫出版與動畫編劇經驗，此次產學合作還有系上動畫高手吳旻書老師共同參與，不論表演與運鏡都做了專業詮釋，在業界或學界都算是前所未有的案例，充分展現大葉多媒體老師的團隊整合與深厚技術。

(中時 )