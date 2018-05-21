離譜！一棵山櫻賣2萬5　議員：工程還延宕近1年

桃園市議員魯明哲出示勘查畫面，土地仍無人動工。（葉臻翻攝）

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桃園市農業局斥資3014萬元進行桃花園造林統包工程，然而其中中壢山嶺段部分，去年8月開工至今卻紋風不動，桃園市議員魯明哲21日在議會上痛批農業局工程延宕快1年，質疑該廠商承包過多農業局工程，且造林用喬木價格竟是市價1.8至5.6倍，實在太誇張。

桃園市議員魯明哲（左）質詢農業局長郭承泉，要求說明工程延宕原因。（葉臻攝）

魯明哲指出，桃花園造林統包工程包括大園許厝港戰備道路綠色廊道，及中壢過嶺山嶺段的造林工程，其中中壢山嶺段部分，去年3月上網發包後在4月決標、8月開工，至今9個多月連平面圖都畫不出來。

「我到現場勘察都沒有發現有人在施工」，魯明哲怒批，農業局當初要以統包方式進行，無非就是為了省時，但現在反而拖更久，他指出，該廠商不但是投標常客，去年參加的15個工程招標中，就有7個是農業局，「營造公司根本吃不下」。

除此之外，標單的造林單價也高得嚇人，同樣是直徑12公分的山櫻花樹，市價約4500元，統包價卻要2萬5000元，是市價的5.6倍，直徑12公分的楓香，市價約5500元，統包價卻要1萬6000元，約2.9倍，十分離譜。

桃園市長鄭文燦則出面緩頰，強調農業局要檢討，「工程坦白來說慢了1年」，科長或承辦人要檢討，若農業局對這工程方面不熟悉，會再請養工處協助，農業局長郭承泉則表示，會立即要求廠商改善進度，也會加強督導監造，工程變更是由於政策改變，評選過程也公開、公平。

(中時 )

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