茶葉農藥致癌風險低不能用...風險較高卻通過 食藥署：溝通失敗啦

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中時

衛福部食藥署2017年3月，原已通過放寬茶樹使用農藥「氟派瑞」，引發爭議，最後喊卡，沒想到今年又預告新增兩款農藥「賽安勃」、「賽派芬」，其中「賽派芬」全球只有日本開放，且相較於氟派瑞致癌等級僅E，賽派芬則是風險較高的C級，還是脂溶性的農藥，就算民眾第一泡茶倒掉不喝也很難去除！外界質疑有風險卻要通過，政府為何要讓民眾「冒險」？

去年3月台灣擬獨步全球，開放農藥「氟派瑞」用於茶樹，氟派瑞屬於致癌風險E級，也就是「有足夠證據顯示，沒有可能的致癌物」，但在各界安全疑慮下爭議後喊卡。衛福部食藥署今年五月再度預告將新增農藥「賽安勃」、「賽派芬」在茶樹上，後者致癌等級為C，即「對於部分動物有致癌的風險」。

「賽安勃」從過去不能殘留，放寬至1.5ppm，是澳洲的30倍，而「賽派芬」從不得殘留放寬到20ppm，若開放將成為繼日本後，全球第二個開放的國家，但賽派芬是C級致癌物質。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，賽派芬在部份動物會有癌症風險，因此列為C級，而賽派芬是脂溶性，即使泡茶也無法去除。不過，很多農藥殘留都是水溶性的，因此建議民眾，第一泡茶葉不喝，可以減少喝到水溶性農藥的風險。

為何較安全的「氟派瑞」沒有通過，這次卻通過C級用藥，政策制定標準何在？農委會、食藥署、防檢局，以及食安辦公室大動作開記者會指出，農藥殘留均依照科學證據訂定。

食藥署組長潘志寬僅表示，雖然是C級，但都經過評估程序，已經認定為安全，經過農方諮議會，「覺得OK才會預告，否則怎麼會通過？」

潘志寬表示，所有食品安全都要經過評估、管理、溝通三個面向，所以去年是因為「溝通失效」；至於未來所有農業用藥，到底要看科學證據，還是看社會輿論？他強調，科學證據還是基礎。

(中時 )

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