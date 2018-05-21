只有1％機率！陳子玄兒確認癲癇病因嘆：剛好比較幸運

陳子玄為母則強，這一年來一直為了恩恩的健康傷神擔心。（取材臉書）

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陳子玄的恩恩模樣可愛。（取材臉書）

本土劇女星陳子玄跟演員老公陳建隆育有歲兒子恩恩，日前恩恩被診斷罹患癲癇，令陳子玄相當心疼，她21日在臉書透露兒子的核磁共振報告檢查結果，發現是恩恩的左腦蜘蛛網膜內有一個小囊腫，僅1%的人會因為它的存在引發癲癇狀況，她無奈嘆：「剛好男朋友比較幸運一點啦！」

恩恩剛出生時就被檢查出有喉頭軟化症跟舌頭後倒，之後動手術治療，目前已經1歲，可愛模樣經常出現在媽媽的臉書上，人氣也很超旺！沒想到日前又被檢查發現有癲癇，令陳子玄心疼不已，且擔心到快得憂鬱症。她16日才帶兒子去榮總做核磁共振檢查，結果打了一針顯影劑的恩恩頓時「一秒變苦瓜」，哭成淚人兒。當時陳子玄還特別謝謝榮總細心的護理人員跟醫師。

她21日在臉書分享恩恩的核磁共振報告，表示「男朋友」一切都正常，要網友別太擔心，「唯一意外的發現是恩恩的左腦蜘蛛網膜內有一個小囊腫，醫生說很多人都可能會有，99%的人一輩子都不會因為它的存在受影響，1%的人會因為它的存在引發有癲癇狀況。剛好男朋友比較幸運一點啦⋯⋯但吃藥就能控制了！」

正向思考的她對自己也對兒子打氣說：「沒事沒事！平安喔！你只要乖乖長大、我們會努力工作把你餵飽，愛你。」網友則紛紛為他們加油打氣，祝福恩恩可以平安健康長大。而她最近也在三立八點檔《金家好媳婦》飾演好打抱不平的「趙麗莎」，獲得不少觀眾喜愛。

(中時 )

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