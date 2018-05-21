泰郡建設插旗中都 大方送頂級建材抗空汙

2018年05月21日 17:17 中時 柯宗緯

「中都」被視為高雄市最後一塊市中心重劃區，建商紛紛搶進。其中，泰郡建設率先推出首發個案「悅讀Twin Park」備受各界矚目，不到兩個月2房幾乎完銷。建商昨（20）日請來股市民嘴「憲哥」賴政憲開講，上百粉絲擠爆會場，盼能將人氣化作買氣。建商也阿莎力加碼大放送頂級建材「雙流新風機」對抗PM2.5空汙侵襲。

泰郡建設指出，中都重劃區位處美術館特區與農16特區旁，隨著美術館土地已開發殆盡，未來推案主力將轉往中都重劃區，周邊交通建設包括鐵路地下化即將完工、第二階段輕軌興建，聯手捷運紅線，三鐵匯聚框出繁華願景，重劃區內完整市容規劃、中都溼地公園綠地自然生態豐富，成為未來高雄最具增值潛力高級住宅區。

歷經台南與花蓮等重大地震之後，民眾對於結構安全與耐震舒適度有更高期盼。過去礙於成本，頂尖的制震建材大多只用於豪宅市場，但泰郡建設「悅讀Twin Park」建築結構設置大手筆採用擁有世界各國130個防震專利認證肯定的「美國ＥＰＳ制震壁」，更為台北信義計畫區第一超豪宅「陶朱隱園」指定使用，無論是自住或置產，皆是超高CP值安心首購之選。

「悅讀Twin Park」是泰郡悅讀系列107年代表作，建商還加碼大放送頂級建材---雙流新風機，可排除室內汙濁空氣與二氧化碳，過濾室外PM2.5懸浮微粒，在家呼吸新鮮好空氣，結合中都重劃區41％高綠覆率，讓住戶真正遠離ＰＭ2.5做到制震活氧宅。

其它還有10mm抗UV膠合玻璃，完全阻隔紫外線與戶外噪音；AQUACLEAN頂級淨軟水設備，過濾水中雜質，保護大樓管線與淨化水質等，提供住戶寧靜舒適純淨的生活品質。

(中時 )