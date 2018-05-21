泰郡建設插旗中都 大方送頂級建材抗空汙

「悅讀Twin Park」請來股市民嘴「憲哥」賴政憲開講，盼為建案加持。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

「中都」被視為高雄市最後一塊市中心重劃區，建商紛紛搶進。其中，泰郡建設率先推出首發個案「悅讀Twin Park」備受各界矚目，不到兩個月2房幾乎完銷。建商昨（20）日請來股市民嘴「憲哥」賴政憲開講，上百粉絲擠爆會場，盼能將人氣化作買氣。建商也阿莎力加碼大放送頂級建材「雙流新風機」對抗PM2.5空汙侵襲。

泰郡建設指出，中都重劃區位處美術館特區與農16特區旁，隨著美術館土地已開發殆盡，未來推案主力將轉往中都重劃區，周邊交通建設包括鐵路地下化即將完工、第二階段輕軌興建，聯手捷運紅線，三鐵匯聚框出繁華願景，重劃區內完整市容規劃、中都溼地公園綠地自然生態豐富，成為未來高雄最具增值潛力高級住宅區。

歷經台南與花蓮等重大地震之後，民眾對於結構安全與耐震舒適度有更高期盼。過去礙於成本，頂尖的制震建材大多只用於豪宅市場，但泰郡建設「悅讀Twin Park」建築結構設置大手筆採用擁有世界各國130個防震專利認證肯定的「美國ＥＰＳ制震壁」，更為台北信義計畫區第一超豪宅「陶朱隱園」指定使用，無論是自住或置產，皆是超高CP值安心首購之選。

「悅讀Twin Park」是泰郡悅讀系列107年代表作，建商還加碼大放送頂級建材---雙流新風機，可排除室內汙濁空氣與二氧化碳，過濾室外PM2.5懸浮微粒，在家呼吸新鮮好空氣，結合中都重劃區41％高綠覆率，讓住戶真正遠離ＰＭ2.5做到制震活氧宅。

其它還有10mm抗UV膠合玻璃，完全阻隔紫外線與戶外噪音；AQUACLEAN頂級淨軟水設備，過濾水中雜質，保護大樓管線與淨化水質等，提供住戶寧靜舒適純淨的生活品質。

(中時 )

南投監理站增設愛心網路 提供身… 台中市不動產公會打造花博「竹跡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。