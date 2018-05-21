台中市不動產公會打造花博「竹跡館」21日開工

2018年05月21日 17:41 中時 盧金足

台中市府副秘書長郭坤明（右二起）、台中市不動產開發商業同業公會教育推廣委員會副主委邱名仕等人今天為「竹跡館」舉行開工動土典禮。（盧金足翻攝）

台中市建築業響應台中花博的力作，以竹材與籐編替代混凝土構造，使用大量的自然材料與景觀圍塑空間，讓自然與綠延續在花博之中。（示意圖／台中市不動產開發商業同業公會提供）

王文志藝術團隊為「竹跡館」注入溫度，使展館由外部存在(外觀形式)的思考轉化到內部機能(生活狀態)的層次。（示意圖／台中市不動產開發商業同業公會提供）

台中市府結合民間企業力量參與2018台中世界花卉博覽會，邀請友達光電、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會等6家企業於后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館。（盧金足攝）

台中市府展現招商成果，結合民間企業力量參與2018台中世界花卉博覽會，邀請友達光電、台中精機、正隆紙廠、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業等6家企業於后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館，其中，台中市不動產公會整合全台中建築界力量，邀請藝術家王文志協力完成以竹編外觀打造曲面型展館，21日舉行「竹跡館」開工典禮，結合建築工藝與藝術創作，展館將成為建築展覽作品的一部分。

設在豐原葫蘆墩園區的「竹跡館」，今天由台中市府副秘書長郭坤明、經濟發展局副局長李逸安、台中市不動產開發商業同業公會教育推廣委員會副主委邱名仕等人舉行開工動土典禮，取名為「竹跡館」，呼應全世界當前減少碳足跡的設計趨勢，開啟象徵未來宜居城市與設計之都的意象的展館。

台中市不動產開發商業同業公會表示，從概念發展到團隊成形，從天然建材的使用到努力符合綠建築的設計，「竹跡館」代表該公會對改善未來生活空間、提升建築技術、傳承工藝美學的決心，也展現該公會關心生活需求、重視環境友善、致力永續發展的視野。

除了在各個面向積極呼應花博精神外，「竹跡館」整合建築界與設計界的資源與實力，並配套完整策展計劃與博後計畫，預料將成為2018台中世界花卉博覽會6大企業館之中備受各界關注的焦點。

設計團隊為配合花博主軸精神，綠色Green、自然Nature、人群People等GNP元素，提升對於自然環境的感受，並運用設計手法讓該展館更為自然更貼近人群，讓人們能在「竹跡館」停留與感受，聆聽花開的聲音。

台中市建築業響應台中花博的力作，以竹材與籐編替代混凝土構造，使用大量的自然材料與景觀圍塑空間，弱化建築的感受，讓自然與綠延續在花博之中。

王文志藝術團隊的加入，為「竹跡館」注入溫度，使展館由外部存在(外觀形式)的思考轉化到內部機能(生活狀態)層次。

素以竹與藤等自然媒材，在台灣、日本、澳洲等世界各地，就地創作大型裝置藝術而聞名國際的藝術家王文志，熟諳竹的材料特性與竹編的傳統技藝，擅長讓抽象的概念與真實的經驗產生連結，在合作的過程中，信手捻來就是一個個靈感與想法，每一個都讓「竹跡館」有更多驚喜。

「建築工藝與藝術創作在此相互激盪，火花四溢，精彩可期！」台中市不動產開發商業同業公會強調，在策展內容方面，「竹跡館」邀集專業策展人，從食衣住行各生活面向出發，以人為本，尊重自然、連結土地、永續共存為母題研議各策展主題。

雖然是花博期間臨時建築物，「竹跡館」從設計之初已將未來的利用可能性設為設計討論之議題，正研擬博後計畫的可行性，在未來與類似「台灣行動菩薩助學協會」的公益性質單位團體合作，透過這個空間進行教育性的傳藝活動，或者各種文藝展演，提升周邊鄰里互動，期待在整個展期結束後繼續將花博精神與公會理念延續下去。

(中時 )