澄清湖景觀豪宅「芳崗水問」公開 義賣名畫做公益

2018年05月21日 17:16 中時 柯宗緯

「芳崗水問」520盛大公開，邀請十鼓擊樂團賣力演出。（柯宗緯攝）

高雄觀光勝地澄清湖「湖景第一排」景觀豪宅「芳崗水問」， 昨（20）日盛大舉辦公開盛宴，並同步展開「芳崗藝術季」一系列藝文享宴，現場進行愛心義賣活動，其中新銳畫家黃小華作品拍23萬、大師朱德群作品拍35萬，拍賣部分所得分別捐贈高雄希恩之家10萬及六龜孤兒院10萬。

芳崗水問美學空間展出「向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展」中，展出15件趙無極的石刻版畫，朱德群2件瓷土彩釉作品與1件石刻版畫，以及新銳畫家黃小華的油畫作品4件，一共展出22件藝術創作，價值超過600萬。

活動當天由藝術首席拍賣官陸潔民主持的名畫慈善春拍義賣會中，拍賣作品朱德群2005年石刻版畫作品「雪景」，與黃小華 2017油畫作品「綠色三角」，義賣部分所得將捐贈財團法人高雄市私立希恩之家、崇聖殿慈善功德會及六龜孤兒院等單位，並邀口足畫家楊恩典現身會場代表六龜孤兒院接受捐贈，場面十分溫馨。

芳崗建設董事長林達標表示，用心建築、用心生活，堅持每一個細節做到最完美，將藝術帶進生活空間，一直是芳崗最想呈現給住戶的使命，每一個作品都是站在客戶的觀點思考，每一處都有巧思與創意。他還透露，「我也在芳崗水問留一戶，歡迎來跟我當鄰居。」

「芳崗水問」座落澄清湖景觀第一排，鄰近圓山高爾夫球場，樓高23樓，戶戶3面開窗，週遭樹海、湖景圍繞，無垠景觀遼闊而優美。「芳崗水問」社區面積達1502坪，零店面設計，僅規劃132戶住家，尊貴而單純。

另外白色優雅外觀是新古典式樣的建築風格，門廳面臨仁勇路，設置有迎賓迴車道，休閒設施有飯店式挑高大廳、宴會廳、咖啡廳、健身房、圖書館、空中咖啡館與Sky Lounge Bar等。每層3戶共用2部電梯，規劃3房48~50坪，4房63坪。

(中時 )