公所送腳踏車 溪湖426個鄰長的小確幸

溪湖鎮公所21日將添購全新的腳踏車送給全鎮426名鄰長，場面很壯觀。（鐘武達攝）

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溪湖鎮長楊福建（前右）、縣議員歐陽蓁珠（前左）與公所主管及代表們試乘送給鄰長的腳踏車，都說很滿意。（鐘武達攝）
溪湖鎮的鄰長們開心騎著全新的腳踏車服務去。（鐘武達攝）

鄰長的小確幸！彰化縣溪湖鎮公所為感謝長年在第1線義務協助宣導政令與服務里民的鄰長，今年特別編列近百萬元預算為全鎮426名鄰長每人添購1輛腳踏車，21日鎮長楊福建將腳踏車送上，85歲老鄰長盧振芳說，這是26年來的第3輛小確幸。

楊福建說，鄰長是無給職，必須協助公所、里長推動政令與服務里民，不求回報，任勞任怨，就像是在當志工，為了感謝他們的辛苦，今年在代表會的支持下，特別編列預算購買腳踏車當禮物，除了表達謝意，也讓鄰長服務基層可以更方便。

騎上全新腳踏車，有鄰長說，公所4年前也曾贈送腳踏車，不過，該款腳踏車騎起來有點笨重，鍊條還會脫落，騎乘時偶爾會有「顧路」的情況發生，新買的腳踏車經過試騎「感覺輕快許多」。

溪湖鎮有25個里總共426鄰，楊福建說，這次購置的腳踏車都是「MIT」，每輛2000多元，全都配置有警示車鈴、LED前燈、警示後燈、後反光板以及安全防護鍊蓋等設備，保證「不落鍊

」。

85歲鄰長盧振芳表示，以前當鄰長只有免費報紙可以看，直到20多年前，才有縣府贈送第1輛腳踏車，第2輛則是4年前公所贈送，這次獲贈的是26年來的第3輛。他認為，鄰長是義務職 ，公所還送上禮物，覺得很貼心。

(中時 )

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