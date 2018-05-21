美食新浪潮 異國餐飲搶進台中

：「山水婆」歡慶首家旗艦店開幕推出隱藏版美食「海戰車叻沙麵」視覺效果十足，每天限量5碗。（馮惠宜攝）

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泰國超浮誇文青咖啡店WOO進駐T＆R廣場，承龐泰國本店以大量鮮花和當代藝術品合作，全店都是拍照打卡熱點。（馮惠宜攝）
WOO的餐點擺盤也以傳統泰式料理有別，這道泰式清蒸檸檬魚去骨後再捲成花瓣狀上桌，視覺效果十足。（馮惠宜攝）
義大利威尼斯有298年歷史的福里安花神咖啡進駐台中新光三越百貨23日正式開幕，21日義大利本店執行長與設計師特別來台中介紹新店特色。(馮惠宜攝)
福里安花神咖啡標榜是咖啡廳也是藝術館，台中店開幕特別設置拍照打卡點，讓粉絲們可以拿道具留影。（馮惠宜攝）

餐飲業後浪推前浪，繼爆米花界的愛馬士Garrett Popcron黯然退出台灣市場，以及華西街蛇肉店走入歷史後，仍有不少國際品牌進軍台中，如：泰國文青咖啡店WOO-Cafe進駐T&R廣場，還有來自新加坡的庶民人氣美食「山水婆」揮軍一中商圈，義大利298年歷史名店「福里安花神咖啡館」也將進駐新光三越台中店，相準消費者愛嚐鮮的心理，新一波異國美食熱潮力拼在悶經濟中突圍。

其中，山水婆新加坡南洋料理是新加坡市占率七成的餐飲原物料大廠，過去研發的餐點，更是李光耀指定的國宴料理，此次由台灣取得代理，首度跨足海外在台中一中商圈開設旗艦店，以代表新加坡庶民美食的咖哩雞、海南雞飯、肉骨茶、叻沙等四大料理為主軸，提供系列餐點。

而位於T&R廣場四樓的WOO是正宗泰北名店，連續數年名列泰國觀光局推薦「十大必去名店」、承襲WOO泰國本店把創辦人Chatchai Jullatamara對藝術的喜愛於店內完全展現，市政店使用了大量鮮花裝飾、並與當代藝術家合作，陳列大量藝術品，超浮誇的店裝與時尚炫麗的擺盤，勢必引起台中消費者一波朝聖打卡風潮。

而由新光三越投資事業部引進的義大利298年歷史的「福里安花神咖啡」繼去年在新光三越台北信義新天地A9開全台首家分店後，23日再進駐新光三越台中店，除提供最正統的義大利美食、藝術與獨特托盤服務之外，也率先推出兒童餐、以及全球獨家的外賣小花車販售「花神義式冰淇淋」。

(中時 )

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