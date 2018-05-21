東勢5公頃荷花盛開 數量暴增池水恐優養化

東勢林業文化園區的賞荷季提前登場，有的盛開，有的含苞，有的剛結蓮蓬。（王文吉攝）

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盛開荷花薄得透光，清風送來淡雅花香，讓人心曠神怡。（王文吉攝）
滿滿的「荷花海」號稱全台最大的單一荷花池，吸引眾多遊客慕名而來。（王文吉攝）
荷花族群逐年蔓延增生，5公頃的生態池，僅剩不到2成水面還能透氣。（王文吉攝）
荷花族群逐年蔓延增生，5公頃的生態池，僅剩不到2成水面還能透氣。（王文吉攝）
民眾憂心過多枯葉沉入水底腐爛，荷花池恐會變成臭水塘。（王文吉攝）

入夏屢飆高溫，東勢林業文化園區5公頃荷花忍不住爆開，盛花期較往年提早，且部分已結了蓮蓬，附近居民說「5月初入園運動就有花朵綻放」，也有眾多遊客慕名前來捕捉美景。有民眾發現今年荷花面積又較去年擴大，擔心過多枯葉，沉入池底，荷花池恐會變成臭水塘。林務局表示，每年會定期清理，做適當移除。

東勢林業文化園區前身為台灣省政府設立的大雪山林業公司，佔地20公頃，是當時東亞最大的製材廠，自1973年底停業後，閒置的貯木池孕育豐富魚群及水生植物，也吸引水鳥前來棲息覓食，演變成生態池，近年種植荷花。

東勢林管處表示，生態池的荷花採粗放管理，每年春天，遺留在池底的蓮子結束休眠，開始萌芽展葉，直到盛夏時節，滿池荷葉如綠波般翻滾，換清新素雅的荷花粉墨登場；花季末了，蓮子又沉入池底，等待翌年再萌芽開花，如此年復一年循環，面積也逐年擴大。

東勢林業文化園區生態池荷花往年花期落在7、8月間，遊客可沿池畔環湖步道，漫步賞花。但東勢林管處指出，今年入夏以來，北半球炎熱、梅雨遞延，溫量指數累積到開花的臨界值，因此花期較往年提前，目前已近全開。

滿滿的「荷花海」吸引眾多遊客慕名前來捕捉美景，但美麗背後也有隱憂。有民眾表示，荷花覆蓋水面會導致水質優養化，若任其肆意增生，過多枯葉沉入水底腐爛，荷花池恐會變成臭水塘。東勢林管處表示，每年會定期清理，做適當移除，以維持水中生態平衡，希望能將荷花族群抑制在池面的3分之2左右。

(中時 )

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