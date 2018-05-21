不滿女友提分手刺殺15刀 狠男遭判無期徒刑

2018年05月21日 17:22 中時 林和生

王信仁不滿女友提出分手，竟砍殺對方15刀致死，一審遭屏東地院判處無期徒刑、褫奪公權終身。（本報資料照片）

34歲男子王信仁不滿邱姓前女友提議分手，去年2月在社群網站新創帳號，誘騙邱女外出談判，會面後即持童軍繩勒頸，並拿水泥磚塊砸擊，再持水果刀捅刺對方15刀致死，屏東地院審酌後認王手段凶殘，視人命如草芥，21日依殺人罪一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

檢警查出，王嫌和邱女前年12月底透過網路交友認識，2天後即同居交往，後來邱女認為對方不務正業又脾氣暴躁，決定分手，並搬回美濃阿公家住，盼能就此斷了聯繫；但王則認為邱女另結新歡，不斷在網路上放話要對她不利，邱女心生恐懼因而斷絕聯絡，王遂在臉書開了假帳號，並以出去唱歌名義，邀約她到學校見面。

雙方會面後，王即持童軍繩扼勒對方頸部，並持水泥磚塊砸擊頭部，再拿持水果刀捅刺女子胸部、腹部；發現邱女沒了氣息，竟將她褲子褪下，故布疑陣，還將手提袋及2支手機拿走，沿途將凶器及證物丟到水溝中。

檢方解剖鑑定結果出爐，發現邱女致命傷為頭部撕裂傷失血，兩側頸動脈出血，胸、腹部刀傷達15處，其中胸部1刀刺穿心臟、1刀刺穿肺臟，腹部多處刺入腸子，深度甚至到達脊椎，下手十分凶殘。

王男到案後還矢口否認犯行，直到警方出示相關證據後才坦承，當時起訴時檢察官審酌嫌犯僅因女友提議分手即預謀殺人，且手段凶殘、處處致命，視人命如草芥，嚴重影響社會治安甚鉅，讓被害家屬傷痛欲絕，因此向法官建請求處重刑。

(中時 )