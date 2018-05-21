總統教育獎揭曉 新竹市3人獲獎

新竹市光華國中學生余皓婷（右）與班導師彭惠蘭。（市府提供）

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總統教育獎揭曉，新竹市共3名學生獲獎，國中1人、國小2人，其中光華國中余皓婷幼時曾全身90％三度燙傷，稚齡同學因害怕而不敢跟她交朋友，她仍樂觀面對，臉上無時無刻掛著笑容，積極向上展現超高EQ，宛如浴火鳳凰般的奮鬥故事傳為佳話。

余皓婷出身原住民家庭，一雙水汪汪的大眼睛是她的「招牌」，但幼時一場意外，使她全身90％三度燙傷，好不容易從病床爬起，又因術後疤痕明顯，同學們感到害怕，不願與她做朋友，身、心靈接連遭受重創。

但這一切的挫折，對樂觀的皓婷而言只是成長中的一小段過程，她仍維持積極、開朗的態度、憑著溫暖體貼的個性，遇事沉穩冷靜、認真努力，喜愛閱讀的她散發才氣，最感謝家人及老師彭惠蘭一路陪伴。

民富國小吳意貞罹患慢性自體免疫性疾病及硬皮症，發於右腳，因腳疾而活動受限，但不甘安逸，不斷接受挑戰。課業上全力以赴，學期成績皆保持在全班前3名，展現驚人意志力。

校方說，意貞因為腳疾而受限許多活動，但她不甘於安逸，反而不斷挑戰自己，在別人眼中最簡單的行動，她必須反覆練習，因此她比同齡的孩子更有同理心。

此外，意貞也從不因自身的缺陷而要求任何的特權或福利，她和同儕站在同一起跑線，朝向自我的夢向邁進。

西門國小獲獎者蔡宜均是新住民子女，母親從異地嫁到台灣，雖識字不多，仍鼓勵宜均勇於面對挑戰、努力學習，宜均很爭氣，不辜負父母期望，在校始終維持優異成績、五育兼優，多次獲選為新竹市模範兒童。

(中時 )

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