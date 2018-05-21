南投縣國中、小學校長異動名單出爐

2018年05月21日 17:36 中時 廖志晃

南投縣政府21日公布國中、小學校長異動名單。國中校長：北梅國中張文嘉（原同富國中）、同富國中沈明仁（原瑞竹國中）、瑞竹國中劉松彥（原社寮國中）、社寮國中黃建樹（原草屯國中主任）。

國小校長：平和國小張文馨（原光復國小校長、光復國小鄭佳昇（原地利國小校長）、僑光國小侯靖男（原史港國小校長）、新庄國小姚仁傑（原長流國小校長）、史港國小林忠信（原忠孝國小校長）、忠孝國小曾元信（原水尾國小校長）、水尾國小姚美宜（原乾峰國小校長）、乾峰國小林秋榮（原新庄國小校長）、新民國小柯志忠（原長福國小校長）、內湖國小陳玉玲（原新民國小校長）、長流國小呂秋明（原潭南國小校長）、過溪國小林惠星（原發祥國小校長）、鯉魚國小曾以瑩（原紅葉國小校長）。

國小主任升校長：五城國小蔣汝蘭（原南光國小主任）、初鄉國小張東盟（原民和國小主任）、長福國小黃彥超（原國姓國小主任）、民和國小謝有誌（原平林國小主任）、桶頭國小王業（原延平國小主任）、地利國小曾筱茹（原漳興國小主任）、大鞍國小劉育成（原大鞍國小主任）、明潭國小張媛媛（原名間國小主任）、潭南國小李岱恩（原至誠國小主任）、隆華國小陳勇仁（原清水國小主任）、頭社國小林勻揚（原育英國小主任）、發祥國小劉心怡（原法治國小主任）、紅葉國小張志維（原中正國小主任）。

(中時 )