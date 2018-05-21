行動支付漸成主流　南市經發局結合業者招商推廣

2018年05月21日 17:34 中時 莊曜聰

行動支付在台已逐漸成為主流，台南市經發局透過商業現代化輔導計畫，與行動支付及銀行業者合作，針對台南商圈範圍招商，提升中小型店家商機，甚至像街頭藝人等個人都能採用。（莊曜聰攝）

行動支付在台已逐漸成為主流，大台南地區使用行動支付的店家以大型連鎖店、零售業、餐飲業居多，目前約有2100個據點，台南市經發局透過商業現代化輔導計畫，與行動支付及銀行業者合作，針對台南商圈範圍招商，今年目標招募300店家加入行動支付行列，拓展商機。

智慧型手機及行動網路普及，消費者購物結帳不再只限於現金或信用卡，出門不用帶錢包，只要手機一刷就完成，但行動支付的推廣不只民眾一端，也必須有更多商家參與，民眾或遊客消費時，才能體現出便利性。

現在行動支付以感應式國際三大Pay（APPLE、Google、Samsung）及QR Code（如Line Pay）為大宗，南市經發局今年更邀集一卡通、台灣Pay及台灣銀行、中國信託、永豐銀行等業者合作，針對有意加入的商家提供多元選擇方案，還有專業輔導優惠。

業者指出，不僅大型連鎖店、零售、餐飲等業種，個人型服務也適用，就像街頭藝人，連打賞、收費都不用現金，手機一嗶就搞定；此外也有與大陸支付寶合作的手機支付，藉由其便利性吸引陸客上門消費。

南市經發局表示，為讓廠商了解相關規畫，將於5月29日、6月5日舉辦招商說明會，邀請已經導入行動支付的店家分享經驗，並針對輔導方案及行動支付趨勢深入講解，9月還將進行聯合行銷，有意願的個人及商家可上「台南商業網」官網查詢。

(中時 )