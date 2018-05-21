世足》歐洲金靴獎 梅西第五次拿下

2018年05月21日 17:23 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

在1個多月前，「歐洲金靴獎」看來還是「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）的囊中之物，不過這位利物浦前鋒3月底之後只再進4球，以32顆英超進球作收，「正牌」梅西（Lionel Messi）則在同一時間增添8球，最後以34顆西甲進球，第5度榮膺「歐洲金靴獎」。

利物浦前鋒薩拉以32顆進球穿上英超金靴，還創下賽史單季最高進球紀錄。（美聯社）

「歐洲金靴獎」是以球員在各國聯賽的進球數，配合其聯賽排名高低加權計算，歐洲五大聯賽（西、英、義、德、法）的每顆進球為2分，而本菲卡的巴西射手尤納斯（Jonas）跟梅西一樣進34球，但在葡超聯賽的每顆進球只算1.5分，讓他在歐洲金靴獎僅排第9位。

薩拉雖被梅西超車，但32顆進球已創英超單季新猷，英超熱刺前鋒肯恩（Harry Kane）的30球排名第3，義甲拉齊歐的伊莫比萊（Ciro Immobile）、國際米蘭的英卡迪（Mauro Icardi）與德甲拜仁慕尼黑的萊萬多斯基（Robert Lewandowski）則以29球並列第4。

皇馬的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）原本和梅西一樣，都擁有4座歐洲金靴獎，但本季26顆西甲進球只排第8名。

歐洲五大聯賽在歐洲金靴獎的計分加權雖然相同，但各聯賽因為風格不同，進球數也有難易之別，從2008年以來，只有1次的歐洲金靴獎不是來自被認為較注重進攻的西甲聯賽。

(中時電子報)