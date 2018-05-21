為獨老作飯 彰縣溪州國中學生食農教育新體驗

2018年05月21日 17:36 中時 鐘武達

溪州國中學生煮好飯菜為獨老製作營養便當準備送餐去。（鐘武達攝）

溪州國中學生由農會四健會成員與華山基金會社工陪同送餐給獨居長輩，讓老人家很感感動。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉農會四健會21日舉辦「稻稻香傳」食農教育活動，特別邀請溪州國中學生下廚料理午餐，更由華山基金會社工陪同送餐給獨居長輩享用，23名才念國一的孩子，半數都有幫忙煮飯的經驗，他們說，能夠服務長輩，自己也感到很幸福 。

溪州農會總幹事彭顯賦表示，為推廣食農教育，這次的「稻稻香傳」活動，農會提供在地生產的地瓜葉、紅蘿蔔、苦瓜與溪州國中自己栽種的南瓜等食材，除了讓學生透過下廚體驗認識在地農業特色與建立地產地消觀念，更要喚起年輕世代對老人家的關心。

溪州國中家政教室化身學生們的愛心廚房，23名1年級學生在家政老師指導下「弄鼎動灶」料理4菜1湯的午餐，菜色有焢肉南瓜、炒地瓜葉、紅蘿蔔炒蛋、冰釀苦瓜以及豆腐味噌湯。學生們說，老人家牙口不好，所以要煮「爛」一點，而且口味不能太重，這樣吃起來才健康。

4菜1湯起鍋後，學生們逐一打包成便當，接著由華山基金會溪州天使站長趙婉萍等社工陪同，趕在中午12點前送到20名獨居長輩家中。有獨居長輩在得知是孩子們為他們煮的飯，不僅感動到紅了眼眶，還說「這是今年以來最豐盛的一餐」。

王郁晴、張芫睿，目前分別與阿公、阿嬤，外公、外婆同住，他們都是從小5、小6起就跟在阿嬤或外婆身邊學做飯，參加這次活動是駕輕就熟，不過，他們說，第1次為獨居長輩煮飯送餐，意義特別不一樣。

(中時 )