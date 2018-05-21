勝安航空將進行重大客艙產品升級 未來併入新加坡航空

2018年05月21日 17:33 工商 張佩芬

新加坡航空集團旗下專營區域航線的勝安航空，即將進行重大投資計劃以升級其客艙產品，而這也是為期多年之大型計劃其中的一環，最終目標是將勝安航空併入母公司新加坡航空。

這項計劃將包括超過一億新元的投資，將集團百分之百持有之子公司的客艙，升級至全新的全躺平商務艙座椅，並且在商務艙與經濟艙安裝椅背上的機上娛樂系統。這將確保整個新航集團旗下的全服務航空飛航網路，有一致的產品與服務。

由於座椅供應商需要包括完成座椅認證等的前置作業時間，因此飛機客艙升級預計將自2020年展開。惟有在足夠數量的飛機完成安裝新的客艙產品後，品牌的整併才會開始進行。隨著計劃的推進與時程表的敲定，我們也將陸續公布更確切的細節。

配合新航集團持續進行中的飛航網路的優化，集團中的航空公司未來也將進行航線與飛機的移轉。

新航總裁吳俊鵬表示：「新航的三年轉型計劃已經進行了一年，而今天宣布的消息是個深具意義的發展，它可以為整個集團提供更多的成長機會，並迎接更為強健的前景。很重要的是，它對於我們的旅客是個正面的發展，也是我們為了確保產品與服務持續在短程、中程與長程航線中繼續領先業界，所進行之重大投資之一。」

新航集團旗下專營區域航線的勝安航空，機隊包括11架空中巴士A320家族飛機與22架波音737-800及737 MAX8客機。目前正在進行機型的轉換，未來全機隊將由737組成，飛航網路則涵蓋16個國家的49個航點。

勝安航空於1989年以得運航空(Tradwinds)品牌成立，剛開始專注在東南亞的渡假勝地航點，1992年正式更名為勝安航空(SilkAir)，隨後幾年營運規模在亞洲各地逐漸擴大，並從專營渡假勝地航空公司，進化成規模完整的區域性全服務的航空公司。

(工商 )