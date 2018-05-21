風景名勝遭攝影腳架「霸位」遭酸「台灣最美的風景」

十分瀑布風景區在假日期間，遭到攝影教學團隊「霸位」將近1小時，被一旁遊客酸說「果然是台灣最美麗的風景！」（張穎齊攝）

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十分瀑布風景區在假日期間，遭到攝影教學團隊「霸位」將近1小時，頭戴粉紅帽子的攝影老師為了記錄學員的教學畫面，支開了其他遊客。（張穎齊攝）
十分瀑布是台灣知名的風景名勝區。（張穎齊攝）
十分瀑布風景區在假日期間，遭到攝影教學團隊「霸位」將近1小時，頭戴粉紅帽子的攝影老師為了記錄學員的教學畫面，要其他旅客讓開。（張穎齊攝）

有「台版尼加拉瓜瀑布」之稱的十分瀑布，是新北市平溪區著名的景點，每逢假日，旅客如織，但沒想到現場卻驚見有一批攝影人士，用腳架將最好的拍攝點「卡位」近1小時，甚至1名自稱是攝影老師的人還要其他遊客不要擋道，行徑十分誇張，令一旁旅客痛批「丟臉！超沒公德心！」還酸說「台灣最美的風景是人，名符其實！」

十分瀑布有壯麗的瀑布奇觀，但在上周末卻有遊客直擊，一批自稱是學攝影的學員帶著攝影器材在現場「霸位」，並由1名老師帶隊，該名女老師為了拍下學員認真取景的教學畫面，不時調整學員的頭應該擺向哪裡，甚至還會叫旁邊的其他遊客借過，讓她方便拍照記錄。

「太誇張！超沒公德心！」遊客林小姐痛批，這種行為實在可恥，十分瀑布每逢假日都有大批的國外遊客前來觀光，但卻有自己人做出這種行為，要說「台灣最美麗的風景是人」，真的是名符其實的丟臉！

1名導遊實在看不下去，上前找該攝影團隊理論，但該名老師卻回說：「我們是在教學，很快就會走，接下來就會去望古了。」導遊說：「平日就算了，假日人潮很多，不要一直占著不走。」孰料對方卻回嗆「我們也是旅客，也有權益！」讓導遊相當傻眼。

導遊指出，這種「卡位」情況已經不是第1次，在野柳也有見過，但這次實在太誇張，態度還很惡劣，影響了其他遊客的權益。十分遊客中心則對此回應「會再加強宣導」。

(中時 )

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