《中時晚間快報》快檢查！戶政單位爆瑕疵 身分證竟無防偽印刷

2018年05月21日 17:38 中時電子報 綜合報導

◎快檢查！ 戶政單位爆瑕疵 身分證竟無防偽印刷

身分證爭議又添一樁，綠委趙天麟今舉行記者會爆料，指日前接獲江姓考生陳情，明明是去年10月才換發身分證，卻缺少防偽印刷圖像，月中參與台電人員考試時，還被懷疑偽造身分證應考，前後打擾近20分鐘，影響考生權利。

◎脂肪肝 肝癌風險的新指標

國人要注意了！國家衛生研究院「台灣肝癌網」提出肝癌防治新方向，發現「代謝性疾病風險因子與非病毒性肝癌」有顯著相關，其中脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油脂過高是3個重要風險因子，這將改變未來肝癌篩檢的新策略。

◎大陸「鵲橋號」發射升空 為地月通訊「搭橋」

21日上午5時28分，大陸在西昌衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將探月工程嫦娥四號任務「鵲橋號」中繼星發射升空。鵲橋號中繼星是世界首顆運行於地月拉格朗日L2點的通信衛星，將為年底擇機實施的嫦娥四號月球探測任務提供地月間的中繼通信。

◎盧廣仲以「魚仔」入圍金曲 感性思念親人

盧廣仲以〈魚仔〉一曲入圍第29屆金曲獎四項大獎，包含年度單曲、詞曲創作及製作人，全方位音樂才華獲得肯定，公佈當天他感性說，「謝謝評審，因為今天也是外婆的告別式 ，希望她在天也有聽到這個好消息。」

(中時電子報)