2018年05月21日 18:02 中時 劉宥廷

全台檢警巨頭齊聚，觀摩高市社區反毒網。 （劉宥廷攝）

台灣高檢署檢察長王添盛(左)指出，政府非常重視反毒，指示高檢署統合檢警調機關全力掃毒，執行安居緝毒專案，深獲民眾支持、協助。警政署長陳家欽(右)表示，未來緝毒工作絕對持續推動，務必把毒品趕離社區，趕出台灣。 （劉宥廷攝）

高雄警方曾聯手檢調、海巡緝獲走私1289.6公斤K他命，也和管委會攜手打破警上門影響房價錯誤思維，把不少毒蟲趕出社區，高市警局成功建構「社區反毒網」創全國之先，檢警2大巨頭邀請全台一、二審檢察長及各縣市警局長、刑警大隊長齊聚港都觀摩交流，盼激盪出更完善緝毒模式，打造無毒安居。

警政署統計今年1月29日至2月5日止「安居緝毒執行專案」成果，各縣市警局執行288件，查獲犯嫌951人，含未成年人8人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計383人，轉讓、施用或持有毒品者共568人，檢察官共計聲押281人，地檢署聲押率73.3%，法院裁定羈押222人，准押率79%。

另聲請833件搜索票，法院核准754件，查獲大樓176處、社區203處，查扣各級毒品計1358.6公斤、查獲製毒工廠11處，其中大麻栽種場4處、毒品咖啡包分裝場6處、安非他命製造工廠1處。

最受矚目的高市警局就查獲各類毒品犯罪犯嫌295人，其中涉嫌製造、販賣、運輸的藥頭計81人，檢察官共計聲押53人，法院裁定羈押28人；苓雅分局更在高雄地檢署指揮下，會同海巡署等單位緝獲走私第三級毒品愷他命1289.6公斤案，表現傑出獲行政院頒獎表揚。

台灣高檢署檢察長王添盛指出，政府非常重視反毒，指示高檢署統合檢警調機關全力掃毒，執行安居緝毒專案，深獲民眾支持、協助。警政署長陳家欽表示，未來緝毒工作絕對持續推動，務必把毒品趕離社區，趕出台灣。

(中時 )