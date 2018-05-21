向天湖部落弱勢童芎昱竹 允文允武獲總統教育獎

東河國小芎昱竹是苗栗縣唯一獲總統教育獎殊榮的學童。（東河國小提供）

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芎昱竹允文允武，籃球場上也有優異表現，已入選籃球名校太子國中。（東河國小提供）

總統教育獎獲獎名單揭曉，來自賽夏族向天湖部落的東河國小芎昱竹，是今年苗栗縣唯一獲獎學生。校長高清菊說，昱竹在父親病逝後強忍悲痛，勇奪全國語文賽夏族語國小組第一名；另擅於將山區不利環境化為運動練習場，在田徑場囊括3金，在音樂和籃球表現也不錯，允文允武，更是化逆境為順境的楷模。

東河國小表示，芎昱竹居住在賽夏族向天湖部落，出身低收入家庭，5兄弟姊妹有身障者，她每天清晨要帶著2個弟弟趕第一班公車上學。唯其父親去年十月不敵病魔辭世。

導師葉致良說，喪父之痛對許多人來說是一大打擊，但昱竹強忍心中悲痛努力練習，終獲全國語文競賽的賽夏族語朗讀比賽第一名，賽夏族語被列為瀕危語言，她儼然成為薪傳母語的小尖兵。此外，不論在田徑場、籃球場上也屢獲佳績，今年初參加台南市南榮盃籃賽獲第一名，剛結束的全國少年籃球錦標賽MINI組也有不錯的表現。

昱竹在師長心中是個成熟懂事的孩子，有良好的生活常規和品德，客觀環境不佳，卻仍熱衷學習且毫無驕矜之氣，就讀二年級時甄選某基金公司援助偏鄉計畫，也接觸小提琴、鋼琴等樂器，對音樂有所愛好並堅持，難能可貴。

高清菊表示，總統教育獎將於7月6日由蔡英文總統頒發，芎昱竹獲獎消息傳回家鄉，祝福聲紛紛湧入學校網頁，宛如地方一大盛事。昱竹目前已入選台南的籃球名校太子國中，未來將繼續以籃球場為舞台，爭取最高榮譽，她也以近來獲得的多項殊榮，告慰父親在天之靈。

(中時 )

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