華西街最後一家蛇店熄燈 7指殺蛇老師傅含淚封刀

台灣第一代殺蛇人洪丁福深深一鞠躬後，宣告「蛇街」封號正式走入歷史。（吳堂靖攝）

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洪丁福封存陪伴近50年的殺蛇刀。（吳堂靖攝）

華西街最後一間蛇店「亞洲毒蛇研究所」21日舉辦歇業記者會，現場展示各式假蛇、蛇酒，邀請藝人郭子乾復刻殺蛇秀，並舉辦封刀儀式，殺蛇師傅洪丁福封存陪伴近50年的殺蛇刀，並張貼「銘謝惠顧」看板，深深一鞠躬後，宣告「蛇街」封號正式走入歷史。

「來哦！喝蛇血、呷蛇膽，清血解毒、養顏美容哦！」台灣第一代殺蛇人洪丁福即便年屆70歲，示範昔日叫賣台詞，仍是字字分明、中氣十足，殺蛇是洪丁福人生第一份工作，也是最後一份，憑藉著一支斑駁的剪刀，以及一顆無懼的心，手起刀落，撐起華西街近50年的蛇街黃金世代。

攤開雙手，十隻手指裡就有三隻因被毒蛇所傷殘缺不全，出身台南的殺蛇老師傅洪丁福，退伍後在友人牽線下，北上投入殺蛇產業，因危險性高、難以取代，「殺蛇人」數量少之又少，薪水也水漲船高，洪丁福自豪表示「以前入行就有6、7萬，近年每月平均也有4萬！」

洪丁福指出，先取出蛇膽、放蛇血，最後在扒皮，功夫好的「殺蛇人」的3、5分鐘即可處理好一條蛇，但重點還是在於「膽量」，不少新進學徒一看到蛇就嚇得腿軟烙跑，至於迄今殺了幾千條蛇，是否會夢到蛇？洪笑說，「不會啦！秉持正念，初一十五也都會祭拜」。

憶起華西街「蛇街」的黃金歲月，洪丁福指出，當時整條街約有5、6家蛇店，每日下午四點開賣到隔日早上六點打烊，每天湧入數百位民眾「根本踏破門檻」，但現今動保意識抬頭、蛇源嚴重不足，早已不復見當時盛況。

「只要老闆一通電話，有需要我一定馬上來！」旁人以為心狠手辣的殺蛇人，談起工作近50年的蛇店將歇業轉行，也忍不住眼眶泛紅，感念蛇店老闆的照顧後，親自封存殺蛇刀，正式宣告華西街蛇街走入歷史。

(中時 )

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