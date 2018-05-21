剛果伊波拉疫情可望控制 世衛已提供疫苗

2018年05月21日 17:55 中時電子報 江飛宇

中非的剛果民主共和國再次遇到可怕的伊波拉出血熱(Ebola virus disease)大量病例，令人擔心2014年瘟疫大爆發會否再次上演(當年造成了1萬1千人死亡)，不過這一次希望會有轉機，因為世衛組織已經撥出7500劑疫苗給剛果，第一批的4000劑已抵達首都金夏沙。

生活科學(Live Science)報導，世界衛生組織表示，今年剛果的伊波拉病例是從4月初，於赤道農材省份發現，到了5月8日，擁有120萬人口姆班達卡市(Mbandaka)也傳出了病例，由於姆班達卡是剛果河的運輸樞紐，很可能會持續蔓延，相當棘手。

為了不讓悲劇重演，這一次世衛組織都有了應變準備，他們立即將伊波拉疫苗rVSV-ZEBOV送往剛果，首批4000劑已運抵金夏沙。據路透社報導。rVSV-ZEBOV疫苗在2016年，已於幾內亞一次較小的疫情中使用，並取得了可喜的成果。

據倫敦衛生與熱帶醫學學系-新興傳染病研究所的馬丁．哈伯德教授(Martin Hibberd)說；「我對rVSV-ZEBOV有信心，它在幾內亞的最後一次爆發中表現得很好，大家都希望在這一次的大疫情也能同樣出色。」

不過，伊波拉疫苗有實務操作上的挑戰，它與一般標準疫苗的接種計劃不同，並不是給健康的人們接種，以保護免於遭遇疾病，而是接種給「可能已經接觸過病毒的人」，這與遭毒蛇咬傷趕緊注射蛇毒血清的情況較相似。

哈伯德說，會如此決定的原因有2個，首先是疫苗的副作用比較強，再來是它的數量有限，必須給最需要人。

而且由於醫療團隊不會向所有人提供疫苗，而是給那些可能已經在潛在的感染者，因此需要詳細的病史調查與追踪工作。然而許多病例都在偏遠地區，有些村落甚至完全無路，只能通過直升機進入。這可能會給疫苗接種計劃帶來更多問題。因為rVSV-ZEBOV疫苗相當脆弱，需要儲存零下80度的冰櫃才能有效保存，這對熱帶地區是一個重大挑戰。

哈伯德說，最大的一個問題必然是電力供應，即使醫療團隊能攜帶冰箱，但是基礎建設落後的村落也很難供電。不過哈伯德話鋒一轉，他認為這已是執行層面的問題，現在手頭上有疫苗，有夠快的應變機制，他很希望這將成為伊波拉的最後一次爆發。

(中時電子報)