埔里虎頭山升格縣級風景區 府會爭取遷移彈藥庫、埔里高工

2018年05月21日 18:28 中時 廖志晃

鯉魚潭景色優美，納入虎頭山縣級風景區。（廖志晃攝）

南投縣政府將埔里鎮虎頭山，升級為縣級風景區，涵蓋地理中心碑、鯉魚潭等景點；縣議員廖志城等人建議區內規畫運動公園、遷移區內的彈藥庫、埔里高工；縣長林明溱表示認同，將聯合縣籍立委，向國防部、教育部爭取。

廖志城在縣議會總質詢時指出，虎頭山是國內飛行傘運動重要基地，展望絕佳，每天都有很多民眾去健行，因此，建議縣府在虎頭山風景區內，比照台中市鰲峰山運動公園，規畫結合益智探索體驗等，非傳統式的運動設施，讓虎頭山遊憩更豐富多元。

議員許阿甘則指出，鯉魚潭附近山區有軍方彈藥庫，成為埔里人的心頭大患，建議縣府協調國防部早日遷移；再者，虎頭山下的埔里高工，如果遷到暨南大學旁，更有助於教育發展。

林明溱表示將邀集立委，與國防部人員前往彈藥庫會勘，研議是否能遷移，解除民眾的疑慮；至於埔里高工遷移部分，林明溱也表示，如果遷到暨南大學旁17公頃的土地，可就近結合大學資源，原有校地也可做為風景區的停車場或展售商場等，一舉兩得。

觀光處長王源鍾表示，虎頭山縣級風景區以台灣地理中心碑為軸心，向南延伸至地母廟、往北至鯉魚潭，總面積約580公頃，將採低密度開發，盡量保持原有的景觀風貌。

(中時 )