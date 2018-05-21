小四生當獨輪車小老師抗癌 獲頒總統教育獎

2018年05月21日 18:29 中時 張朝欣

雲林縣北港鎮南陽國小4年級女童蘇玄樺罹患血癌，3年來接受化療，忍受掉髮與身體疼痛，但她樂觀正向，擔任獨輪車、扯鈴小老師，變魔術帶給同學歡笑，展現旺盛生命力，榮獲今年總統教育獎。

蘇玄樺就讀幼兒園大班時經常反覆發高燒、容易疲勞，父母原以為是抵抗力不佳，沒想到到醫院檢查，竟是罹患血癌，國小1年級開始接受化療，每個月必需住院1星期，一開始玄樺無法接受，經常嚎啕大哭。

玄樺因化療導致掉髮，引來同學的異樣眼光，到女廁時還被女同學誤以為是男生，種種生活與學習上的不便，讓玄樺1度心情低落，甚至吵著不想上學。

玄樺的父親蘇家慶致力推廣獨輪車與扯鈴，為了轉移玄樺對病痛的注意力，便帶著玄樺到北港朝天宮廟口、各國小教導獨輪車與扯鈴，玄樺則擔任小老師，過程中不僅忘記病痛，更從幫助別人中得到勇氣與希望，成為樂觀正向的抗癌勇士。

玄樺說，生病過程很辛苦，但爸爸媽媽更辛苦，還好大家不斷鼓勵她，現在她已經可以勇敢面對病魔。得獎後希望幫助更多人，把獎金拿去買獨輪車，與大家分享玩獨輪車的快樂。

蘇家慶很心疼女兒飽受病痛的折磨，玄樺因為癌症導致腸胃道脆弱，為了避免細菌感染，只能吃剛煮好的熟食，但玄樺非常懂事，從不會讓父母操心。

南陽國小校長洪錫欽、導師吳美秀說，玄樺是1個很有愛心的孩子，喜歡幫助別人，充滿樂觀正向的能量，不僅是抗癌勇士，更像是個小菩薩，提醒每個人要惜福感恩。

(中時 )